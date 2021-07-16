Афиша Красноярска на неделю с 14 июля 2021: предлагаем новые места, где можно провести время на воздухе

Афиша Красноярска на неделю с 14 июля 2021 Фото: Мария ЛЕНЦ

Музыка из всех щелей 0+

Звуки различных музыкальных инструментов, звучание голосов, открытое небо, горячий кофе и сверкание гирлянд. Пробуем поймать атмосферу квартирника в парке!

Парк «Окраинка»

Ул. Алеши Тимошенкова, 87А

Парковое пространство за "Центром технического проектирования

17 июля, 18.00

Вход свободный.

Исторический променад «По домам» 16+

«По домам» — это прогулка в наушниках по центру города на полтора часа. Это что-то среднее между квестом и экскурсией, здесь рассказывают об истории города интересным, доступным языком. Истории озвучивают 20 известных людей Красноярска.

Запись на променад идет в инстаграме проекта.

Будни, 19.00

Выходные 16.00 и 18.00

Ночные каждый вторник, 21.30

Билеты 1000 рублей.

Все справки по тел. 8(950)972-59-70

Туристический спектакль «2284» 16+

«2284» — аудиоспектакль, который можно скачать в мобильном приложении «Вы здесь». Можно пройти маршрут группой или самостоятельно. Спектакли получатся разными, у каждого варианта свои преимущества.

Групповые маршруты можно забронировать через соцсети проекта.

Билеты 1200 рублей.

Все справки по тел. +7 (923) 454-25-24.

Экскурсии от Краевой библиотеки

17 июля, 12.00

Красноярская стрелка

Пешеходная. 1,5 часа

Сбор на экскурсию: площадь Мира, возле Триумфальной арки.

Стоимость: 150 рублей. По предварительной записи.

24 июля, 12.00

Нескучная прогулка по набережной исторической реки Качи

Пешеходная. 1,5 часа

Прогулка-погружение в прошлое двух ключевых географических объектов Красноярска – Качи и Караульной горы.

Сбор на экскурсию: перекресток улиц Парижской Коммуны и Конституции, набережная реки Кача.

Стоимость: 150 рублей. По предварительной записи.

31 июля, 12.00

Вдоль по улице Ленина

Пешеходная. 1,5 часа

Сегодня улица Ленина, а сто лет назад - Благовещенская. Какой она была?

Сбор на экскурсию: вестибюль библиотеки.

Стоимость: 150 рублей. По предварительной записи.

Запись на экскурсии по телефону: 8 (391) 211-36-42, +7-923-331-45-57.

Геоэкскурсия на Покровскую гору 6+

Геотуристы узнают не только об особенностях геологического строения столицы края, но и интересные краеведческие сведения, связанные с историей города и Караульной горы.

Почему появилась версия (и довольно правдоподобная), что Покровка — искусственное возвышение на древних огромных блоках?

Какой была часовня раньше и для чего ее построили?

Гости геомаршрута смогут погладить камень, которому около 380 миллионов лет и убедиться с помощью соляной кислоты, что гора содержит мощные слои карбонатной породы — известняка.

Продолжительность экскурсии 1,5 часа.

Телефон для справок и записи: 8 (391) 252-29-46

Смотровая площадка возле часовни Параскевы Пятницы.

Ул. Зои Космодемьянской, 8

18 июля, 11.00

Участие бесплатное.

Концерты

«Себастьянон» и его тайны 12+

Название программе концерта Андрея Бардина дало имя кабинетного органа князя Владимира Одоевского, заказанного им в конце 1840-х годов у одного из лучших органостроителей того времени — Георга Мельцеля. Князь назвал орган «Себастьянон» — в честь немецкого композитора Иоганна Себастьяна Баха, музыку которого ценил необычайно высоко.

В программе: сочинения И. С. Баха, М. И. Глинки, В. Ф. Одоевского, Ц. А. Кюи, С. И. Танеева, А. К. Глазунова

Продолжительность 1 час 20 минут, 1 отделение

Органный зал

ул. Декабристов, 20

22 июля, 19.00

Билеты 300-450 рублей.

Премьера

«Катарина, или Дочь разбойника» 6+

Началась продажа билетов на масштабную балетную премьеру следующего сезона — старинный утраченный балет «Катарина, или Дочь разбойника» Цезаря Пуни, который взялись реконструировать в театре. Восстанавливается и либретто, и музыка, создается авторская хореография. Российский зритель не видел этот балет более 100 лет. Постановку готовят совместно со специалистами Большого театра.

– Это будет интересная реконструкция, в которой есть некая «прелесть» XIX века с очень эффектными помпезными декорациями и костюмами, чего, мне кажется, сегодня не хватает в академическом театре. Хореография Жюля Перро не сохранилась, и мы создаем авторскую хореографию, – рассказала хореограф-постановщик балета заслуженная артистка России Юлиана Малхасянц.

Образцы костюмов были созданы в Большом театре и переданы в Красноярск, а по ним отшиты уже в цехах нашего театра.

Фото для афиши спектакля снимали на Торгашинском хребте, на скале «Арка».

Театр оперы и балета им. Хворостовского

Ул. Перенсона, 2

10, 11, 12, 19 и 20 ноября

Билеты 500-3500 рублей.

Спорт

Первенство России по футболу среди команд Футбольной национальной лиги. Сезон 2021/2022

ФК «Енисей» (Красноярск) – ФК «Урожай» (Краснодар)

Продолжительность матча 2 часа.

Стадион «Центральный»

о. Отдыха, 15а

17 июля

Фестивали

Краевой фестиваль авторской песни и поэзии «Высоцкий и Сибирь» 0+

В этом году он пройдет онлайн. Участников и зрителей фестиваля ждут онлайн-концерты, мастер-классы, выставки и традиционные конкурсные выступления поэтической арт-студии «Таганка» музыкальной арт-студии «Струна», и арт-студии фото- и видеотворчества «Вертикаль». А специалисты «Енисей кино» подготовили специальный онлайн-показ, картину «Хозяин тайги» с Владимиром Высоцким в главной роли, основные съемки которой проходили в Манском районе Красноярского края.

А еще можно посетить экскурсию «Высоцкий в Заманье», она состоится 17 июля (суббота). Нитка маршрута: г.Красноярск - п.Нарва - п. Орешное - с. Степной Баджей - деревня Выезжий Лог - п.Нарва - г.Красноярск. Стоимость экскурсионной программы 3300 руб/чел, справки по тел. 8960-771-34-43.

20 июля в ДК поселка Большой Унгут пройдет живой концерт крымских и красноярских гостей фестиваля «Высоцкий и Сибирь». Начало в 18.00. Вход свободный.

Онлайн трансляции смотрите на сайте фестиваля высоцкийсибирь.рф.

Выставки

Иван Шишкин: ракурсы природы 6+

Иван Иванович Шишкин был не только прекрасным живописцем и рисовальщиком, но и крупнейшим мастером гравюры в России. Он создал более 100 графических листов с изображением русской природы.

В экспозиции представлено более 20 произведений из коллекции Красноярского художественного музея имени В.И. Сурикова, выполненных в различных техниках гравюры.

Вы увидите редкие печатные издания и малоизвестные графические произведения Ивана Шишкина. Экспозиция позволяет познакомиться с уникальными печатными изданиями известного мастера, а также открыть для себя искусство печатной графики и разнообразие приемов и техник этого направления.

Музей им. В.И.Сурикова

Ул. Парижской коммуны, 20

До 19 сентября

Билеты 150 рублей.

Внимание!

С 13 июля по 30 августа автомобильная дорога к смотровой площадке на Николаевской сопке будет закрыта на ремонт. Подняться на смотровую можно будет только пешком.