Точно в цель

Цифровая картография сделает посев грамотным, а внесение удобрений – точечным Фото: Мария ЛЕНЦ

Поле возможностей

«За этим будущее!» – убеждаются многие краевые аграрии, перейдя от теории к практике. Цифровой трансформацией своего хозяйства заинтересовался Игорь Иванов, руководитель ООО «Агролес» из Дзержинского района.

- Скрытые потери на первый взгляд не видны, но начинаешь делать подсчеты и понимаешь, сколько теряешь денег на пересевах, на несвоевременном посеве. Переходить на цифровые технологии заставляет жизнь – растут цены на железо, ГСМ, а мы должны оставаться конкурентными. Стоимость нового трактора или элементов системы точного земледелия поначалу пугает. Но за сезон-два затраты оправдывают себя, – рассказывает Игорь Иванов. – «Умная» техника экономит время, человеческие и материальные ресурсы. Поэтому изыскиваешь средства, кредитуешься, покупаешь технику. Два «умных» трактора у нас уже есть. Хотим освоить цифровую картографию, чтобы посев был грамотным, внесение удобрений – точечным. Но тут одного желания мало, надо подготовиться, купить технику, которая может поддерживать такие цифровые системы.

Половину можно вернуть

С 2021 года в крае начала действовать господдержка на приобретение цифрового оборудования для ведения растениеводства: сельхозпроизводители смогли вернуть 50% затрат. 15 хозяйств Боготольского, Новоселовского, Ужурского, Шарыповского, Балахтинского, Сухобузимского, Саянского, Канского, Идринского районов и Красноярска получили с начала года более 12 млн рублей.

- Сельское хозяйство – значимое направление развития региона. Мы заинтересованы в том, чтобы аграрные предприятия были конкурентоспособными и шли в ногу со временем. Будем целенаправленно поддерживать тех, кто использует новые технологии, внедряет высокоточную навигацию в сельском хозяйстве, – подчеркнул губернатор края Александр Усс.

Глава фермерского хозяйства Боготольского района Евгений Макулов обрабатывает поля с использованием цифрового оборудования.

- Опыт применения элементов системы точного земледелия у нас есть, – говорит Евгений Макулов. – Используем агронавигаторы при прополке и опрыскивании посевов. Несколько лет назад оборудовали системами автоматического вождения пару тракторов, в этом году – продолжили оснащать технику. Без «умных» технологий уже не представляем работы в поле. Это и экономия горючего, семян, удобрений, и повышение производительности труда, и увеличение качества сельхозпродукции.

В Уярском сельскохозтехникуме обучают специалистов по программе «Цифровое земледелие для агробизнеса». Фото: министерство сельского хозяйства края

Научиться работать на высокотехнологичном оборудовании можно не выезжая за пределы края – в аграрном университете или краевых сельхозтехникумах. Так, в Уярском сельскохозяйственном техникуме обучают не только студентов, но и специалистов сельхозпредприятий по программе «Цифровое земледелие для агробизнеса».

Деньги будут

Игорь Иванов подавал документы на господдержку по этому направлению, но не получил ее: средства по статье были уже израсходованы. Поэтому обратился к губернатору с вопросом – будут ли увеличены лимиты финансирования этого направления.

- Дисбаланс возможностей бюджета и потребностей аграриев возникает, сложно предвидеть объем обращений. Пока не гарантирую, что деньги удастся выделить к осени. Но во время осенней корректировки бюджета мы обсудим этот вопрос. Откорректируем, все будет хорошо! – заверил губернатор.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Леонид Шорохов, министр сельского хозяйства и торговли Красноярского края:

- Инновации в сельском хозяйстве – реальность сегодняшнего дня. Они позволяют сельхозпроизводителям грамотно планировать рабочее время, сокращать издержки, увеличивать производительность и рентабельность, минимизировать воздействие на окружающую среду. Благодаря грамотному земледелию и достижениям аграрной науки сельчане края показывают не просто хорошие, а рекордные результаты, которые невозможно сохранить и преумножить без внедрения цифровых технологий.