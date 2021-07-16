На грядущих выходных в Красноярске ожидаются дожди, грозы и похолодает до +22 градусов Фото: Мария ЛЕНЦ

Погода в Красноярске на выходные 17-18 июля 2021 обещает быть на любителя. Синоптики составили прогноз погоды, и по словам специалистов, в город возвращаются дожди, грозы и тучи.

Так, по данным GISMETEO, в Красноярск, в субботу, 17 июля 2021 ожидается дневная температура до +22 градусов. Синоптики обещают переменную облачность, грозу и дожди. Порывы ветра составят около 5 метров в секунду, а местами возможно усиление до 12 метров в секунду. Ночью похолодает до +15 градусов. Атмосферное давление составит 740-743 мм рт.ст.

В воскресенье, 18 июля 2021, ожидается потепление до +23 градусов. Погода обещает быть чуть более приятной. Дожди останутся, но ослабнут, а облака рассеются. Ослабнет и ветер. Порывы составят около 3 метров в секунду, но возможны порывы до 9 метров в секунду. Ночью температура опустится до +13 градусов. Атмосферное давление – 740-743 мм рт.ст.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Прогноз погоды в Красноярске на выходные 17-18 июля 2021 гидрометцентра более оптимистичен.

Днем субботы синоптики обещают температуру в районе +24 градусов, переменную облачность и небольшой дождь, вероятность осадков 61%. Порывы ветра около 2-4 метров в секунду. Ночью похолодает до +13 градусов, но дождь прекратится. Атмосферное давление – 733-735 мм рт.ст.

В воскресенье прогноз погоды практически аналогичный. Дневная температура около +24 градусов, будет малооблачно и даже без осадков. Однако немного усилится ветер – до 3-6 метров в секунду. Ночью будет облачно, а температура понизится до +13 градусов. Осадков не будет, а ветер ослабнет до 2 метров в секунду. Атмосферное давление составит 731-734 мм рт.ст.