Красноярские депутаты проверили, как дорожники готовят городские ливнёвки к следующему дождю

Вячеслав Дюков, депутат Горсовета

Депутаты Горсовета провели традиционную летнюю инспекцию сети водоотводов и ливневых коллекторов.Водоотводные лотки обустраивают на улицах Дубровинского – Сурикова, Караульная, Вильского. Приводятся в порядок водоотводы на улицах Шмидта, Рабочая, Челюскинцев, на улице Дубровинского оборудуют водосточный колодец в районе бывшего Комбайнового завода и отремонтируют коллектор ливневой канализации.

Несмотря на то, что за последние три года в городе построено четыре с половиной километра новых ливнёвок и реконструировано ещё полтора километра, полностью решить проблему водоотводов на крупнейших городских магистралях пока не удалось. Самые сложные участки можно было наблюдать во время предыдущего сильного дождя в июне, тогда многие дороги ушли под воду, городу пришлось приложить много усилий, чтобы стабилизировать ситуацию и не допустить более серьёзных проблем. По словам депутата Горсовета Вячеслава Дюкова, вопросы эффективности ливневой канализации постоянно поднимаются на заседании комиссии по городскому самоуправлению, проводятся выездные совещания и проверки.

Сейчас в Красноярске параллельно с ремонтом ливнёвок проводится очистка действующих коллекторов и отстойников от накопившейся с весны грязи. Как рассказал на встрече с народными избранниками технический директор муниципального специализированного автотранспортного предприятия Антон Старовойтов (именно это предприятие выполняет данный подряд), эти работы проводятся в течение всего тёплого сезона и по всему городу. Каждый коллектор и отстойник приходится чистить по несколько раз – убирать грунтовые наносы, они попадают в ливнёвки во время дождя. Но больше всего проблем доставляет мусор, который бросают горожане. И это не только пачки из-под сигарет и окурки, но и более крупный хлам. По словам Старовойтова, в ливнёвках находят автомобильные покрышки и даже бамперы. Естественно, такой мусор забивает систему и мешает уводить воду с дорог во время дождя.

«Городского бюджета в Красноярске на строительство и реконструкцию ливневой канализации недостаточно, поэтому мы привлекаем краевые и федеральные средства, участвуем в национальных проектах. Сейчас по развитию ливневой сети у Красноярска большие планы, готовим крупные инфраструктурные проекты под финансирование, которое надеемся получить к празднованию 400-летия города. На содержание ливневой канализации ежегодно тратится около 75 миллионов рублей, в том числе на её очистку. И эти деньги идут именно из городского бюджета. По информации САТП, 30 процентов загрязнения – это дело рук отдельных горожан. Если бы мы могли устранить этот фактор, получили бы не только экономию, но и значительно улучшили бы ситуацию с подтоплениями дорог во время дождя. А сэкономленные средства могли бы направить на развитие городской инфраструктуры. Надо, чтобы все это понимали», - сказал по итогам инспекции Вячеслав Дюков. Он также призвал земляков не мусорить на дорогах, чтобы город не тонул во время дождя.