«Прокачай навыки»: «Норникель» приглашает студентов и молодых специалистов на бесплатный онлайн-курс

Онлайн-курс подойдет и студентам, и молодым специалистам Фото: Мария ЛЕНЦ

Новые знания – новые возможности

«Норникель» объявил набор слушателей на бесплатный онлайн-курс для инженеров «Покорители Севера». Этот образовательный проект был запущен в Норильске еще в 2015 году, а в 2016-м победил во Всероссийском конкурсе Graduate Awards в номинации «Лучшая программа по работе со студентами». Онлайн-курс курс адресован студентам бакалавриата, магистратуры, обучающимся по инженерным направлениям, а также выпускникам до трех лет.

- Одна из самых необходимых, востребованных в промышленности специальностей – квалифицированный инженер. Но выпускникам вузов бывает сложно сразу влиться в профессию – даже если они на «отлично» знают теорию, то практики и гибких навыков им не хватает в силу возраста и небольшого опыта, – отметили в компании. – Мы даем возможность восполнить этот пробел: на курсе вас ждут тренинги от экспертов «Норникеля», практические задачи, а также возможность попасть в крупнейшую металлургическую компанию России. Новые знания, умения и навыки – это всегда новые возможности для вашего развития и карьеры.

Начинающим и опытным

Курс подойдет специалистам разного уровня подготовки. Начинающие смогут прокачать профессиональные навыки и универсальные компетенции (hard- и soft-скиллы), потренируют структурное мышление, научатся поиску и обработке информации. Вы погрузитесь в производственные процессы и приобретите навыки, которым не научат в вузе: структурное мышление, поиск и обработка информации, работа в команде и деловая коммуникация. Покорители с опытом, те, кто уже принимал участие в проекте, освежат свои знания и порешают новые задачи из практики компании. Участники практики «Профстарт» научатся оценивать риски, структурировать и создавать гипотезы, вести переговоры и работать в команде.

Программа курса разбита на несколько модулей:

- Практический (все о проектной деятельности),

- Презентационный (умение создавать презентации проектов и выступать перед публикой),

- Карьерный (советы сотрудников «Норникеля»: что нужно знать в начале карьеры и как писать резюме),

- Продвинутый (навыки работы в Excel и PowerPoint, вопросы экологии и безопасности).

Обучение продлится четыре недели. После окончания курса участники курса получат сертификат, попадут в приоритетный список на практику или постоянную позицию в «Норникеле» на 2021–2022 годы. 15 лучших участников получат доступ к корпоративной библиотеке компании и ценные подарки.

КОНКРЕТНО

- Зайдите на сайт покорители-севера.рф и изучите условия программы.

- Оставьте свою заявку (укажите ФИО, телефон, электронную почту)

Регистрация на онлайн-курс продлится до 6 августа.