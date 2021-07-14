В Красноярске объявлено штормовое предупреждение Фото: Мария ЛЕНЦ

Так, в Красноярске на 15 июля объявлено штормовое предупреждение. По данным Среднесибирского УГМС, в центральных районах края ожидаются дождь, грозы, град и шквалистый ветер до 20-25 метров в секунду.

В мэрии Красноярска составили памятку горожанам на случай, если их застанет стихия:

- водителям быть предельно внимательными при дорожном движении; - пешеходам соблюдать повышенную осторожность при переходе через автотрассы и при нахождении вблизи них; - не производить работы на высоких зданиях и конструкциях; - при нахождении на улице избегать рекламных щитов, легких построек, крупных деревьев, строящихся зданий, линий электропередач; - при грозе не находиться на воде и у воды, не прикасаться к металлическим предметам, в помещении отключить электроприборы.

Погода в Красноярске на 15 июля 2021 останется жаркой. После летней жары погода вновь изменится. Синоптики GISMETEO и гидрометцентра составили прогноз на пятницу.

Так, в гидрометцентра передают, что во вторник температура воздуха составит около +29 градусов. При этом будет облачно с прояснениями, а также дожди. Сильного ветра не ожидается, порывы – до 2-4 метров в секунду.

Ночью похолодает до +15 градусов. Сильного ветра не будет, вероятность дождей и других осадков 91%, возможен сильный дождь, но сила ветра не больше 1 метра в секунду. Атмосферное давление в течение дня – 731-734 мм рт.ст.

По данным GISMETEO, в пятницу, погода в Красноярске 15 июля 2021, будет облачно с прояснениями, а температура воздуха составит около +26 градусов. Ожидаются дожди и грозы. Порывы составят около 5 метров в секунду, временами могут достигать 8 метров в секунду.

Ночью похолодает до +14 градусов. Атмосферное давление в течение дня 736-740 мм рт.ст.