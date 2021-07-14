Официальные сайты Красноярска 2021: мэрия, суды, больницы, МВД, вузы
Фото: Мария ЛЕНЦ
Красноярск – динамично развивающийся и современный город-миллионник. Так как это целый краевой центр - именно здесь расположены все важнейшие ведомства, такие как суды, поликлиники, администрации, крупнейшие учебные заведения. В этой статье – самые полезные официальные сайты Красноярска 2021. Рассказываем, как не заблудиться в информационном пространстве большого города.
Список официальных сайтов Красноярска 2021: силовые ведомства
- МВД по Красноярскому краю - 24.мвд.рф;
- СК по Красноярскому краю и Хакасии - krk.sledcom.ru;
- Управление федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Красноярскому краю - 24.rosguard.gov.ru;
- Прокуратура Красноярского края - epp.genproc.gov.ru/web/proc_24;
- УФСБ России по Красноярскому краю - www.fsb.ru;
- МЧС по Красноярскому краю - 24.mchs.gov.ru;
- Главное управление службы судебных приставов по Красноярскому краю - r24.fssp.gov.ru;
- ГУФСИН Красноярского края - 24.fsin.gov.ru.
Список официальных сайтов Красноярска 2021: надзорные ведомства
- Роспотребнадзор Красноярского края - 24.rospotrebnadzor.ru;
- Россельхознадзор Красноярского края - www.ukrsn.ru;
- Красноярская таможня - stu.customs.gov.ru/folder/12100;
- Росприроднадзор Красноярского края - rpn.gov.ru/regions/24/contacts;
- Стройнадзор Красноярского края - www.krasnadzor.ru;
- Росздравнадзор по Красноярскому краю - 24reg.roszdravnadzor.gov.ru;
Фото: Мария ЛЕНЦ
Список официальных сайтов Красноярска 2021: министерства
- Официальный портал Красноярского края - www.krskstate.ru;
- Министерство экономики и регионального развития Красноярского края - econ.krskstate.ru;
- Министерство здравоохранения Красноярского края - www.kraszdrav.ru;
- Министерство культуры Красноярского края - http://www.kraszdrav.ru/;
- Министерство образования Красноярского края - http://www.kraszdrav.ru/;
- Министерство социальной политики Красноярского края - http://szn24.ru/;
- Министерство спорта Красноярского края - www.kraysport.ru;
- Министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края - www.mpr.krskstate.ru;
- Министерство лесного хозяйства Красноярского края - www.mlx.krskstate.ru;
- Министерство промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края - www.krskstate.ru/promtorg
Список официальных сайтов Красноярска: администрация Красноярска (мэрия)
- Администрация (мэрия) города Красноярска - www.admkrsk.ru;
Список официальных сайтов Красноярска: здравоохранение, больницы, поликлиники
- Скорая помощь Красноярск - www.krasmed.ru;
- Краевая клиническая больница - www.medgorod.ru;
-Красноярская межрайонная клиническая больница №20 имени И.С. Берзона - krasgkb20.ru;
- ФСКНЦ ФМБА России - www.skc-fmba.ru/main;
- БСМП имени Н.С. Карповича - bsmp.sibmedport.ru;
- Красноярская краевая больница №2 - kkb-2.ru;
- Красноярская межрайонная клиническая больница №7 - kmb7.ru;
- Красноярский краевой клинический центр охраны материнства и детства - pericentr.ru;
- Красноярская межрайонная больница №3 - kmb3.ru;
- Красноярская межрайонная клиническая больница №4 - kmkb4.ru;
- Красноярская межрайонная детская клиническая больница №1 - kmdkb1.ru;
- Красноярская городская детская больница №8 - kgdb8.ru;
- КБ «РЖД-медицина» город Красноярск - dkb24.ru;
- Красноярская городская поликлиника №4 - www.pk4.sibmedport.ru;
- Красноярская городская поликлиника №14 - gp14.ru;
- Красноярская городская поликлиника №7 - krasgp7.ru;
- Красноярская межрайонная поликлиника №5 - kmp5.ru;
- Красноярская межрайонная поликлиника №1 - kmp1.ru;
- Красноярская краевая детская поликлиника №2 - http://www.xn--2-etbd8b.xn--p1ai/;
- Красноярская городская стоматологическая поликлиника №5 - gsp5.ru;
- Красноярская городская стоматологическая поликлиника №3 - kgsp3.ru.
Список официальных сайтов Красноярска 2021: вузы
- СФУ - www.sfu-kras.ru;
- КГПУ им. В.П. Астафьева - www.kspu.ru;
- КрасГАУ - www.kgau.ru;
- СибГУ им. М.Ф. Решетнева - www.sibsau.ru/page/home;
- СибЮИ МВД России - https://xn--90anb7a5d.xn--b1aew.xn--p1ai/;
- Красноярский филиал Санкт-Петербургского университета профсоюзов - krasnoyarsk.gup.ru;
- КрасГМУ им. В.Ф. Войно-Ясенецкого - krasgmu.ru;
- Сибирский государственный институт искусств им. Д. Хворостовского - kgii.ru;
- Сибирский институт бизнеса, управления и психологии - sibup.ru;
- ИрГУПС — филиал в г. Красноярск - www.irgups.ru.