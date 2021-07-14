Мой любимый край

Фото: ИВАНОВА Диана

«Комсомольская правда» отправляется в путешествие, чтобы открыть для вас новые интересные места, показать как живут и преображаются малые города большого края.

Первый город в нашем маршруте – Ачинск. (Больше фото тут)

СМОТРОВАЯ ПЛОЩАДКА

Лучше всего Ачинск просматривается с большой высокой площадки у Березовой рощи в старой части города. Именно отсюда мы начали прогулку и знакомство с ним. Сначала «обзорная экскурсия» сверху. День выдался солнечным, безветренным и ясным, так что можно было спокойно рассмотреть и дома, и дороги, и высокое здание администрации, и панорама Ачинского глиноземного комбината вдали.

К слову, возвышающиеся шламовые карты сейчас рекультивируются, и уже через несколько лет, бывший технологический объект превратится в естественный зеленый холм.

Фото: ИВАНОВА Диана

Здесь же, в Березовой роще, мы обнаружили очень романтичный арт-объект – «Камень любви». Когда-то это была одинокая глыба, у которой часто назначали друг другу свидания студенты из ближайших общежитий. Теперь, когда площадку облагородили, здесь можно наблюдать и свидания, и прогулки с друзьями, и фотосессии молодоженов.

Фото: ИВАНОВА Диана

Есть в народе поверье, что и одинокие найдут свою любовь, если ровно в полдень 3 раза обойдут этот камень против часовой стрелки. Но мы приехали задолго до полудня, потому не стали ждать, а отправились сразу на первую встречу.

Фото: ИВАНОВА Диана

ЦЕНТР ГОРОДА

Центр, высокое здание администрации, чистота и яркие газоны. Здесь же, на самом видном месте – надпись «Ачинск. Город, в котором хочется жить». И девиз, и миссия одновременно.

Кто, как не глава города, может нам рассказать о жизни и грандиозных планах Ачинска.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Александр ТОКАРЕВ, глава Ачинска:

Когда вступал на пост главы города, у меня была определенная программа, которую я сформировал как хозяйственник, по своим соображениям, мыслям. Самое важное - услышать горожан, понять их проблемы и осознать, наша задача в том, чтобы жить для ачинцев, чтобы им было комфортно в городе. Если мы будем двигаться в этом направлении, развиваться, это даст свои результаты – и повышение демографии, и ликвидация очередей в медучреждениях, потому что молодежь захочет здесь остаться, жить здесь и работать в городе врачами, учителями...

Александр ТОКАРЕВ, глава Ачинска Фото: ИВАНОВА Диана

В Ачинске решена проблема нехватки мест в детских садах, стараемся работать на перспективу – просчитываем, оцениваем ситуацию, какие пробелы по местам могут возникнуть на следующий год. Поэтому уже сейчас по программе социально-экономического партнерства совместно с компанией РУСАЛ разрабатываем проект реконструкции детского сада в 5-м микрорайоне на более чем 100 мест.

Для ребят постарше тоже будем создавать образовательные пространства. Детский технопарк «Кванториум» хотели просто перевезти в новое здание. А теперь понимаем, что и старую площадку закрывать нельзя, на ней нужно организовать филиал. Потому что интерес у детей к таким занятиям огромный!

Молодежь наша увлечена спортом. Практически невозможно найти свободного места на всех спортивных площадках города. У нас есть два бассейна. Огромный спорткомплекс «Олимп», где крытый каток – там занимаются хоккеисты и фигуристы. Рядом физкультурно-оздоровительный комплекс. Там тоже очередь – сначала волейболисты играют, потом мини-футбол, баскетбол… И так целый день! Есть зал борьбы имени Дмитрия Миндиашвили, построенный за счет краевых средств. На легкоатлетическом манеже открыты две футбольные площадки. В городе есть лыжная школа, горожане занимаются борьбой, кикбоксингом, дзюдо, боксом… В Ачинске можно заняться любимым видом спорта. Возможности есть.

ИСТОРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ГОРОДА

Следующая точка на карте города - Ачинский краеведческий музей имени Д. С. Каргаполова. Основан музей в далеком 1887 году учителем Дмитрием Семеновичем Каргаполовым. В те времена денег на открытие музея не выделяли, потому сначала здесь появилась библиотека, а уже при ней стали собирать археологические и этнографические коллекции, которые и стали первыми экспонатами краеведческого музея.

Фото: ИВАНОВА Диана

Ачинск бережно хранит свою историю. Это и воспоминания и о цесаревиче Николае, наследнике престола, который во время кругосветки оказался в этих краях и в июле 1891 года переночевал в доме ачинского городского головы Максимова. И посещение города Лениным, и личные вещи Сталина – в Ачинске завершилась его Туруханская ссылка.

Фото: ИВАНОВА Диана

Здесь и палеолит, и история православия, и память о героях, и развитие города. Кстати, в музее еще можно послушать неповторимый звук полифона. А на прощание нам подарили по маленькому кусочку нефелина. Да, есть в Ачинске и такое поверье, что нефелин приносит успех и счастье.

Фото: ИВАНОВА Диана

В исторической части города много кирпичных особняков конца 19-начала 20 века. Купеческие усадьбы, резные украшения, ажурные ворота. Здесь каждый дом – маленькая история из большого романа Ачинска. Будет очень жаль, если эти здания не отреставрируют и они окончательно разрушатся.

Фото: ИВАНОВА Диана

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

Прогуливаясь по городу, обращаем внимание на юношей и девушек, которые с большой любовью приводят в порядок клумбы возле Драматического театра. Красивое здание, очень уютный сквер, где памятник Кирову мирно соседствует со скульптурой читающей девушки с собачкой.

Фото: ИВАНОВА Диана

В этот сквер вдохнули новую жизнь благодаря гранту конкурса Территория РУСАЛа. Кстати, в этом театре начинала свою карьеру известная советская артистка Марина Ладынина.

Фото: ИВАНОВА Диана

ПАРКИ И СКВЕРЫ

В городе чисто, в течение дня то тут, то там встречаем юных ачинцев – это трудовые отряды старшеклассников или просто волонтеры, которые хотят, чтобы в городе было красиво и комфортно. В парках, скверах, на спортивных площадках они убираются, моют инвентарь, подметают или подкрашивают скамейки.

Фото: ИВАНОВА Диана

Кстати о парках. Сейчас их в городе стало больше: это и Сквер металлургов – любимое место отдыха ачинцев.

Фото: ИВАНОВА Диана

Парк Победы, в котором сейчас проходит полная реконструкция.

Фото: ИВАНОВА Диана

Троицкий парк, восстановленный молодыми активистами из центра «Сибирь». А еще на центральной площади ГорДК сделали прекрасный фонтан, он в жаркие дни притягивает не только ребятишек – нет-нет, да и взрослый прошмыгнет под музыку между веселыми струями.

Фото: ИВАНОВА Диана

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР

Осенью прошлого года в Ачинске по инициативе основателя компании РУСАЛ Олега Дерипаска открылся новый медицинский центр помощи и спасения. Мы поехали с коллегами посмотреть центр и поговорить с главным врачом обо работе в условиях пандемии.

Фото: ИВАНОВА Диана

СКАЗАНО

Александр ТРЕТЬЯКОВ, главврач ККЦ ОМД №2:

Здание Центра помощи и спасения достаточно автономное, здесь есть все: блок интенсивного лечения, терапевтические и реанимационные койки, свое центральное стерилизационное отделение, компьютерный томограф с программой под коронавирус. Установлены системы вентиляции, свыше 60 систем фильтрации, современная система по утилизации и переработке отходов. По проекту в больнице предусмотрены одно- и двухместные палаты.

Фото: ИВАНОВА Диана

Площади позволяют, поэтому мы везде поставили по три кровати. Ситуация складывается такая, что даже в красной зоне мы вынуждены занимать кроватями коридоры. Везде все оборудовано, выведены дополнительные кислородные точки. Самые тяжелые пациенты находятся здесь, в корпусе интенсивного этапа лечения. Чтобы освободить корпус интенсивного этапа лечения для более тяжелых больных, мы переводим пациентов с улучшением здоровья на долечивание в другие здания больницы, в детскую инфекционную больницу.

Фото: ИВАНОВА Диана

Мы благодарны компании РУСАЛ, которая всегда нам помогает. Сейчас металлурги облагораживают и озеленяют территорию вокруг центра, освобождая нас от этих забот, чтобы мы занимались своими первоочередными задачами - лечением наших пациентов.

Фото: ИВАНОВА Диана

ИЗВЕСТНЯКОВЫЙ РУДНИК

В этой поездке нам повезло посмотреть на карьер Мазульского известнякового рудника. Масштабное зрелище. Огромные, когда рядом и совсем маленькие, как букашки, когда спускаются вниз БелАЗы.

Фото: ИВАНОВА Диана

А вы знали, что Ачинский глиноземный комбинат – единственный в мире, кто производит глинозем из известняка и нефелиновой руды. Это уникальная технология, которая применяется только в нашем крае.

Фото: ИВАНОВА Диана

АЧИНСКИЙ СЫР

И еще в Ачинске производят отменный сыр. Нам он показался вкуснее европейского Камамбера. И только здесь мы попробовали вкуснейший кофе Сибирь-Сибирь с кедровыми орешками.

Мы прощаемся с городом и обещаем еще не раз сюда вернуться. Прогуляться по его уютным паркам и послушать новые истории.

Смотрите фотогалерею: Ачинск - город, в котором хочется жить