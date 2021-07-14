Архитекторов всего мира приглашают поучаствовать в конкурсе на лучшую концепцию реновации Норильска

Фото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

13 июля стартовал прием заявок на открытый международный конкурс на создание архитектурно-планировочной концепции реновации Норильска до 2035 года. К участию приглашаются архитекторы и проектировщики со всего мира. Главное условие – наличие опыта в реализации похожих проектов и желание сделать Норильск комфортнее и современнее.

Фото: скришот с пресс-конференции

«В середине прошлого века группой ленинградских архитекторов была спроектирована та часть Норильска, которая сегодня является его центром, его лицом. Тогда авторы проекта получили государственную премию, поскольку решения, которые они предлагали, были не только красивыми, но и функциональными, современными и очень выверенными. Объявляя конкурс, мы рассчитываем, что идеи, которые мы получим в результате, станут продолжением этих традиций. Чтобы это было уютно, красиво, экологично, интересно и воодушевляюще. Эта задача весьма нетривиальная, но, мне кажется, Норильск этого заслуживает», - прокомментировала старший вице-президент «Норникеля» Лариса Зелькова.

Конкурс на лучшую архитектурно-планировочную концепцию пройдет в два этапа. Первый проходит с 13 июля по 21 сентября. За этот период участникам необходимо заполнить заявку на официальном сайте конкурса norilsk2035.ru, предоставить портфолио реализованных проектов и эссе с описанием идей развития Норильска. Заявки оценит экспертный совет, а далее жюри отберет из числа участников тройку финалистов, которые займутся непосредственно разработкой концепции.

«Мы ждем представителей со всего мира, но особенно мы бы хотели сделать акцент на те страны и те организации, которые работают в экстремальных условиях, знакомы с особенностями северных территорий, вечной мерзлотой. Для нас предпочтителен опыт Северной Европы, скандинавских стран. Также нас интересуют команды, которые уже имеют опыт претворения в жизнь своих идей, то есть мы ищем практико-ориентированные профессиональные организации», - рассказал Сергей Георгиевский, соучредитель международной урбанистической лаборатории «ЦЕНТР Lab», которая выступает оператором конкурса.

Прежде чем приступить к работе над концепцией, все финалисты посетят Норильск, смогут пообщаться с местными жителями и экспертами. При проектировании участникам предстоит учесть пожелания норильчан, подумать над созданием комфортных условий для жизни, работы и учебы, над развитием транспортной и инженерной инфраструктуры. Также необходимо учитывать климат города и исторические особенности его застройки. Важно и то, что сейчас Норильск развивается не как моногород на краю света, а как центр компетенций в области металлургии и освоения Арктики.

«Несколько лет назад, когда я посещал Норильск, меня восхитило большое количество людей, которые заинтересованы в создании чего-то нового в городе. Строительство новых объектов – это большой вызов для Норильска в силу его географических и климатических особенностей. Для города необходимо найти творческие и современные идеи. Уверен, что данный конкурс объединит международный опыт и знания талантливых архитекторов, урбанистов», - отметил член жюри, архитектор и дизайнер городского планирования их Нидерландов Кис Донкерс.

По итогам конкурса авторы лучшей архитектурно-планировочной концепции получат 6,5 млн рублей в качестве приза. Участники, занявшие второе и третье место, по 4 и 5 млн рублей соответственно. Общий призовой фонд – 15,5 млн рублей. Следить за ходом конкурса можно на сайте norilsk2035.ru.

Добавим, что реновация Норильска - это один из основных пунктов подписанного в феврале этого года четырехстороннего соглашения. Согласно документу, на социально-экономическое развитие северного города направят 120 млрд рублей: 24 млрд — из средств федерального бюджета, 14,7 млрд — из бюджета Красноярского края и 81,3 млрд— из средств «Норникеля». Кроме того, компания дополнительно вложит в развитие города 150 млрд рублей.

«К реновации мы шли очень давно, - говорит глава Норильска Дмитрий Карасев. - Начиная с 2016 года, совместно с компанией «Норникель» мы проговаривали необходимость создания такой программы комплексного развития города, которая бы предусматривала качественное обновление всей его инфраструктуры, включая строительство нового жилья, термостабилизацию грунтов, обновление соцобъектов и общественных пространств. До этого почти 20 лет в городе не строилось новое жилье, и теперь нам вместе с компанией и правительством Красноярского края предстоит большая работа».

Как добавляют в «Норникеле», одна из основных целей масштабного проекта – сделать так, чтобы в Норильске было комфортно и тем, кто уже живет здесь, и будущим сотрудникам компании.

Лариса Зелькова, старший вице-президент «Норникеля». Фото: скриншот с пресс-конференции

«У «Норникеля» очень большие стратегические планы: мы модернизируем старое производство, организуем масштабную экологическую программу. Поэтому нам крайне важно, чтобы город становился всё более привлекательным, а задача изменить городскую среду и создать более качественные условия жизни - это один из главных вызовов», - заключила Лариса Зелькова.