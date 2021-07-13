Кандидаты от «Единой России» в Законодательное собрание Красноярского края подали документы о выдвижении

Фото: Олег Кузьмин, НКК

Александр Усс возглавил список депутатов от «Единой России» для участия в выборах в региональное Законодательное Собрание. Кроме главы региона в общекраевую часть списка вошли председатель Законодательного собрания Красноярского края Дмитрий Свиридов и мэр Красноярска Сергей Еремин. Список кандидатов был утвержден на краевой конференции партии, которая состоялась на днях.

Фото: Олег Кузьмин, НКК

На партийной конференции Александр Усс, а ранее президент, поставили задачи партии. В частности, в ходе партийной конференции обозначены ряд приоритетных направлений краевым единороссам на ближайшее время, среди них: обновление вертолетного парка в ближайшие три года, расширение сети международных перевозок, увеличение размера социальных выплат людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию. Сейчас максимальный размер выплаты составляет 10 тысяч рублей.

Фото: Олег Кузьмин, НКК

- Больше половины жителей Красноярского края пользуются различными мерами социальной поддержки, которые в период коронавируса не уменьшались, а многие из которых были усилены и получили дальнейшее развитие и совершенствование. Край вошел в число немногих регионов страны, где были установлены региональные доплаты медикам, были приняты решения по поддержке семей медицинских работников, которые погибли во время эпидемии, - заявил Александр Усс.

По словам Дмитрия Свиридова, председателя Законодательного собрания Красноярского края, руководителя фракции «Единая Россия» в краевом парламенте, ведущая роль в разработке законов, отвечающих на вызовы времени, принадлежит депутатам-единороссам:

- Принято порядка 860 законов. Большинство из них в области защиты здоровья, здравоохранения и социальной политики, почти половина в области образования, культуры и спорта, также в сфере защиты окружающей среды. Самой главной задачей, которая стояла перед фракцией являлась, конечно же, защита – социальная защита человека, создание новой инфраструктуры, которая будет работать на интересы Красноярского края.

Мэр Красноярска Сергей Ерёмин отметил, что динамичное развитие краевой столицы также стало возможным благодаря совместной конструктивной работе исполнительной и законодательной власти. Многие решения, направленные на развитие - состоялись благодаря консолидированной позиции исполнительной и законодательной власти.

На предстоящие выборы депутатов Законодательного собрания Красноярского края партия сформирует Народную программу, которая будет основана, в первую очередь, на мнении избирателей. Единороссы намерены организовать широкое и заинтересованное обсуждение во всех районах и муниципалитетах региона с помощью партийных приемных, волонтерских центров, самих кандидатов, в ходе встреч с жителями.

СКАЗАНО:

Алексей Додатко, секретарь Красноярского регионального отделения партии «Единая Россия»:

- Нам есть, о чем рассказать землякам. Сотни построенных объектов спорта, образования, здравоохранения, тысячи благоустроенных дворов и общественных пространств. Десятки законопроектов социальной направленности.

Напомним, что списки кандидатов-одномандатников и партийные списки «Единой России» были сформированы на основе результатов предварительного голосования, которое прошло в мае. Списки объединили людей самых разных возрастов и профессий: врачи, волонтеры, действующие депутаты Государственной Думы, журналисты, индивидуальные предприниматели, в том числе новички в политике.