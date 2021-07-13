Отличить невозможно: через сайты-клоны популярной сети пиццерий мошенники списывают деньги в один клик

Заказывая еду в интернете нужно быть внимательным, есть большая вероятность остаться без обеда Фото: Мария ЛЕНЦ

dodopizza.ru (оригинальный) или dodo-pizzau.site или dodo-pizzau.com или даже dido-pizza.site (мошенники!), как говорится, почувствуйте разницу (если сумеете): четыре сайта популярной сети пиццерий, из них только один (подсказываем, первый) – настоящий, три других – клоны-ловушки. Если сделать заказ через них, не только не доставят пиццу, хуже – спишут деньги, причем в разы превышающие сумму заказа. Два недавних случая: в Красноярке женщина сделала заказ на 800 рублей, списали 18 863; и во Владивостоке 1 250 и 12 570 соответственно. И это только два пресс-релиза местных МВД для журналистов как о случаях интересных (заведено два уголовных дела по статье «Мошенничество», грозит о пяти лет, но это если кого-то найдут, а о возврате денег обманутые, будем смотреть правде в глаза, скорее всего, могут забыть). Понятно, что таковых заявлений в разы больше, а сколько обманутых вообще не доходят до полиции, причем попасться может абсолютно каждый. И до пандемии сервис заказа еды был штукой популярной, а сейчас – вырос в разы. Что делать? Мы со своей стороны попытались «рассмотреть» признаки подделки (см. картинки). А эксперт рассказал, как же мошенники добираются до наших банковских карт? Владимир Ульянов, руководитель аналитического центра Zecurion Analytics, специализирующийся на кибербезопасности.

На официальном сайте пиццерии можно увидеть калорийность у каждого блюда

- Когда вы находитесь на, скажем так, «нечистоплотном» сайте, то абсолютно неважно, какую сумму вы вводите якобы на оплату, запрос придет на ту, которая нужна мошенникам. В основном, выбирая сумму для списания, они «бьют наугад» - выбирают сумму, которая может быть на карте. Иногда угадывают, иногда ошибаются, тогда у посетителей, пытающихся оплатить свой заказ, выскакивает сообщение «недостаточно средств для оплаты». Это маячок, который помогает понять, что сейчас что-то идет не так!

На сайте мошенников кнопочка калорийности есть (отмечена как «i»), но не работает

Но иногда аферы являются адресными. Это когда в руки мошенников попадают слитые базы данных, где приблизительно видно, что у определенных людей на счету есть довольно большая сумма. Этим тоже периодически пользуются.

- А можно ли, имея слитую базу данных, узнать, где чаще всего заказывает, к примеру, доставку человек? И уже подкинуть ему ссылку с нужным сайтом-двойником?

- Теоретически такое возможно, но это зависит от того, какая информация утекла. Далеко не всегда «сливается» полная история передвижения средств, как вот мы получаем банковскую выписку за определенный период. Но если такое произошло, то по специальным кодам можно узнать куда были перечислены деньги и вывести владельца счета на нужный сайт.

На оригинальном сайте множество пунктов меню: информация о доставке, акции, конаткты. Есть «слайдер» с новинками

- Какие есть способы отличить сайт-двойник от настоящего?

- Нужно быть предельно внимательным, проверять адресную строку на наличие различных лишних символов или, наоборот, на отсутствие. Но тут тоже свои сложности, ведь внешний вид может меняться, в дни больших распродаж добавляться какие-то отдельные страницы, которые тоже могут показаться подозрительными.

На фейковом сайте пунктов меню меньше, здесь вся информация урезана.

Иногда банки отправляют письмо, мол, оформление нашего сайта изменилось, не пугайтесь. Это притупляет бдительность. Поэтому самое главное правило – смотреть на источник, где вы нашли этот сайт. Если вам пришло какое-то странное письмо на почту или рекламная ссылка в мессенджере, то стоит лишний раз подумать, а нужно ли на неё заходить. Для незнакомых сайтов должна настораживать возможность оплаты только онлайн. Если заказываете впервые, то иногда стоит немного переплатить, но зато убедиться, что это точно не фальшивка и ваши деньги никуда не уйдут.

Для оформления доставки на официальном сайте необходимо войти в личный кабинет. На сайте мошенников вас сразу попросят ввести свой адрес и оплатить заказ

- Можно ли напороться на сайт-двойник в поисковых системах?

- Можно, но вероятность того, что она будет первой в естественной выдаче, как раз ничтожно мала, - так что поиск нужного сервиса через поисковики - тоже способ проверки.

На подставном сайте после оформления заказа и ввода данных о своем местоположении платформа сразу просит оплатить заказ

Для того, чтобы туда попасть, нужно вложить много средств и сил. Но! Вот что касается рекламы, то запросто. Поэтому тут тоже нужно быть внимательнее. Её довольно быстро обнаружат и удалят, но какой-то время она там провисит, а в это время кто-нибудь может попасть в сети мошенников.

Сайт мошенников первый в рекламной выдаче по запросу «Додо Пицца»

А самый важный совет – заведите себе отдельную карту для мелких покупок и онлайн заказов, можно даже бесплатную и виртуальную, не обязательно открывать её в пластике, куда вы будете перечислять небольшую сумму. Тогда с неё у вас хотя бы не уведут лишнего. Да и вообще, полезно иметь несколько карт и счет, с которого так просто нельзя снять крупные суммы без подтверждения.

P.S. Поддельные сайты создаются не только по сетям пиццерий, клонируют все популярные сервисы. Компании стараются следить за этим в интернете, и блокировать «двойников». Это удается делать довольно оперативно, правда их также оперативно снова клонируют…

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