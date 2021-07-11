В лесосибирской поликлинике мать с трехлетним ребенком отправили за бесплатной маской в соседний магазин

В лесосибирской поликлинике не оказалось медицинских масок для посетителей Фото: Мария ЛЕНЦ

Эту историю рассказала в паблике «ЧП Лесосибирск» мама трехлетнего ребенка Лилия К. Сразу акцентируем, что все сказанное – позиция одной стороны, комментарий второй стороны хотелось бы также получить по окончании выходных.

Женщина рассказала, что в минувшую пятницу 9 июля пришла в детскую поликлинику №1 Лесосибирска, чтобы получить справку о том, что ее 3-летний сын здоров. Справка нужна была в садик, он закрывался на ремонт, а ребятишек распускали по домам. И теперь по регламенту мама должна была показать сына доктору, чтобы тот осмотрел его и сделал заключение, что ребенок здоров. Такой порядок, его никто не оспаривает.

Проблема оказалась в другом. Лилия специально пришла в поликлинику в конце рабочего дня, чтобы избежать очередей. Доктор был на месте. Но войдя в помещение, женщина обнаружила, что забыла медицинскую маску. Поэтому попросила, чтобы ей выдали маску здесь же в поликлинике. Но их не оказалось. В коридоре на тумбочке – только антисептик.

Далее – рассказ Лилии:

- Я решила спросить у доктора примет ли она без маски, на что она сказала, что не примет! Врач предложила сходить в магазин «1000 мелочей», чтобы взять маску бесплатную, которая лежат при входе. Меня это очень удивило и я спросила: «А почему в поликлинике нет масок так же, как и в продуктовых магазинах?» Доктор сказала, что «мы вам ничего не обязаны предоставлять бесплатно». Я позвонила в единую службу по коронавирусу 122 и мне ответили, что в медицинских общественных учреждениях должны быть одноразовые маски, но еще и бахилы».

Далее, по словам мамы, врач упрямо повторила, что маски в поликлинике быть не обязаны, и вызвала полицию – составить протокол, что женщина нарушает масочный режим. После этого мама с ребенком ушли домой без справки. Вопрос остался открытым: должны ли предоставлять маски бесплатно в поликлиниках или нет?

В комментариях подписчики склоняются к тому, что маски в медучреждении быть должны. Но при этом мама сама должны была побеспокоиться о том, чтобы средство защиты всегда было у нее под рукой. Сейчас такое время, что накрыла третья волна коронавируса, ситуация накаленная, люди устали от напряжения. Дефицита масок в аптеках уже нет, их продают и в магазинах, причем по доступной цене. Так что стоит запастись ими на случай, если придется зайти в помещение или автобус.