Посол Словакии признался, что ожидал увидеть другой Красноярск. Фото: пресс-служба администрации города

В Красноярске побывал чрезвычайный полномочный посол Словакии в РФ Любомир Регак. Это был его официальный рабочий визит, в рамках которого он встретился с главой города Сергеем Ереминым. Высокий гость признался, что когда ехал в Сибирь, ожидал увидеть в большей мере индустриальный город. В то время как перед ним открылся живой, цветущий, многогранный интеллигентный мегаполис, где очень многое делается для совершенствования общественной среды.

- Весьма благодарен за теплый прием в городе Красноярске по поводу моего первого рабочего визита в Красноярский край. Впечатляет опыт сотрудничества городов-побратимов Красноярска и Жилины. Со стороны посольства мы готовы оказывать содействие в развитии дальнейших отношений между нашими странами и народами, -сказал Любомир Регак .

Со своей стороны Сергей Еремин выразил признательность словацкому народу за бережное сохранение памяти о советских воинах, погибших при освобождении Чехословакии от гитлеровских захватчиков в 1945 году. На Мемориале русских солдат в Жилине покоятся пять красноармейцев, ушедших на фронт из Красноярского края.

- Мы признательны руководству города Жилины и лично мэру Петеру Фябане за то, что памятники и захоронения советских воинов всегда находятся в ухоженном состоянии. Это проявление большого уважения к нашему народу, – подчеркнул глава Красноярска.

Мэр Сергей Еремин выразил уверенность в том, что потенциал сотрудничества между Красноярском и Жилиной еще далеко не исчерпан:

- Мы и впредь будем стремиться развивать культурно-гуманитарное сотрудничество, делиться и перенимать передовой опыт в сфере развития общественных пространств и в целом развития города. Будем рады видеть участников и гостей из Словакии на Красноярском Городском форуме и Международном форуме парков.