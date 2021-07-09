Отключение холодной воды в Ленинском районе Красноярска 2021: график, адреса, сроки Фото: Мария ЛЕНЦ

10 июля в Ленинском районе «КрасКом» будет заменять аварийные задвижки на улице Полозкова. В связи с работами холодной воды не будет по некоторым адресам с 10:00 до 19:00 часов. Рассказываем, как пройдёт отключение холодной воды в Ленинском районе Красноярска 2021.

Жителям следующих домов рекомендуется запастись питьевой водой, а уезжая на выходные за город, проверить – закрыты ли краны, чтобы не затопить соседей:

- улица Ползунова, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 7а, 11, 13, 13а;

- улица Парковая, 5, 7, 8, 9, 10а, 11, 12, 13, 14, 18, 20, 0/1, 20ст1, 20ст2, 20ст3, 20ст4, 20ст5;2

- улица Малаховская, 1, 2, 3, 4, 5;

- Центральный проезд, 8, 10, 12, 14;

- улица Юности, 2, 4, 6, 8, 8а, 10, 12, 12а, 14, 16, 10а, 14а.

Сроки и адреса, когда будут привозить питьевую воду в автоцистернах:

Первый маршрут:

Парковая, 9-11 – с 14:00 по 14:30

Центральный пр. 10-12 – с 14:30 по 15:00

Ползунова, 18-20 - с 15:00 по 15:30

Ползунова, 12-14 - с 15:30 по 16:00

Ползунова, 9-7 - с 16:00 по 16:30

Второй маршрут:

Малаховская, 2-4 - с 14:00 по 14:30

Юности, 2-4 - с 14:30 по 15:00

Юности, 6-8 - с 15:00 по 15:30

Юности, 12-12а - с 15:30 по 16:00

Юности, 14 - с 16:00 по 16:30

О сроках завершения работ и графике подвоза холодной воды жители могут узнать по круглосуточному телефону 211-39-63. А также по ссылке.

«Краском» сообщает, что специалисты предприятия стараются выполнить весь объем работ максимально оперативно, а главное без ущерба для качества подготовки к зиме объектов питьевого водоснабжения.

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