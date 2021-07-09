Большие деньги: Чего ждать от повышения экспортных пошлин на металлы

В пресс-центре «Комсомольской правды» прошел круглый стол, на котором попытались с экспертами разобраться, как повышение пошлин повлияет на нашу металлургию, на экономику региона и на заявленные ранее металлургами инвестиционные, экологические, социальные и другие крупные проекты.

Жизнь поменяется?

Повышение экспортной пошлины на металлы коснется достаточно большей части страны. И наш край, где есть градообразующие металлургические предприятия, изменения тоже могут затронуть. Металлургия - не только заработные платы коллективов, налоги во все уровни бюджетов. Компании берут на себя многие социальные обязательства. Большое внимание уделяется благоустройству городов, культурным программам, в период пандемии металлурги оперативно и активно поддерживают систему здравоохранения. Заявлены серьезные программы по модернизации, запущены инвестиционные программы, есть экологические обязательства.

Возникает вполне логичный вопрос – если повышение экспортных пошлин сократит прибыль промышленников, сможет ли бизнес продолжать выполнять свои обязательства? Заморозятся ли инвестиции? И как эта ситуация может повлиять на жизнь в Красноярском крае? Все эти вопросы и стали поводом для круглого стола, который прошел в пресс-центре «Комсомольская правда».

Про экономическую безопасность

- К каким последствиям может привести повышение экспортных пошлин?

- На самом деле я рад тому, что правительство живо реагирует на ситуацию, которая складывается в стране, - обозначил Виктор Кардашов, депутат Законодательного Собрания, член комитета по промышленной политике, транспорту и связи. – Конечно, крупные компании потеряют доход. РУСАЛ - в большей степени, Норильский никель – в меньшей, но, учитывая, что полтора квартала - это небольшой срок, это не должно изменить бюджет региона по его доходной части.

- Несмотря на то, что крупные металлургические холдинги, конечно, ждут сложные времена, оборонные заказы, скорее всего, будут выполнены, - уверен Рафаэль Шагеев, президент Центрально-Сибирской торгово-промышленной палаты. - Но последствия пошлин скажутся прежде всего на объеме гражданского и дорожного строительства, где доля участия металлургических компаний достаточно высока. Также под удар попадет машиностроение, и в целом последствия для экономических процессов малых предприятий будут существенными и болезненными. Некоторые даже свернут работу. Учитывая, что многие компании участвуют в госзаказе, будет еще один виток роста цен. Это ближний круг последствий, которые скажутся на экономическом уровне. На мой взгляд, Россия потеряет на рынке инвестиций, и уступит дорогу китайцам. Это большая игра. Сегодня российские предприятия загоняют в тяжелую ситуацию, они вынуждены будут загружаться дополнительными кредитами и выживать. Новые пошлины на металл повысят сложности для малого и среднего бизнеса.

Пострадает ли экология и благоустройство?

- Крупные компании участвуют в национальных и региональных проектах. Кроме этого, активно участвуют в преображении, культурной жизни городов. Новые федеральные решения могут негативно повлиять на эти программы, и можно ли на это повлиять?

- Я не думаю, что компании начнут отказываться от своих экологических программ, - считает Сергей Шахматов, лидер красноярских «Зеленых», экс-замминистра экологии Красноярского края. – Но то, что предприятия получат дополнительную экономическую нагрузку, это абсолютно ясно. Конечно, это будет ощутимо финансово, прибыль у компаний понизится. Но я думаю, что по крайней мере крупные предприятия свои экологические обязательства исполнят, потому что они уже были заявлены и утверждены на правительственном уровне. Кроме официальных мероприятий по модернизации предприятий, есть же и другие проекты. И тут вопрос остается к компаниям: будут ли они готовы продолжать вкладываться в территорию или они что-то сократят или даже остановят. Если мы говорим только про второе полугодие, и это будет действительно разовое повышение пошлин, то надеемся, что металлургические компании продолжат выполнять обязательства перед регионом.

- Я бы воспринимал эти пошлины, все-таки, как заградительные примеры для внутреннего рынка. Металлурги всегда достаточно активно участвуют в жизни города. И те договоренности, которые есть на этот год, они, безусловно, будут исполнены Возможно что заградительные экспортные пошлины повлияют на следующий год, но надо будет обсуждать. Тем не менее, я уверен, что крупные проекты в нашем городе, реализуемые при поддержке крупных предприятий, такие как Исторический квартал и другие, рассчитанные на длительный период, будут завершены в срок, - обозначил Андрей Козиков, вице-спикер Городского совета депутатов Красноярска.

А где еще взять деньги?

- Президент в своем послании заявил, что школы, сельские дома культуры нужно приводить в надлежавшее состояние, - отметил Виктор Кардашов. – Я знаю, сколько на это нужно будет затратить средств. Помимо общего образования, нужно развивать дополнительное – в Красноярске, например, нет ни одной современной музыкальной школы. Поэтому в контексте я понимаю, зачем это все нужно. Конечно, надо оценить последствия и перспективы. Я думаю у больших компаний большой запас прочности, чтобы продолжать работу и по благоустройству Красноярска, в частности – реконструкции Исторического квартала, и исполнению других обязательств. Поэтому я бы не стал нагнетать и утверждать, что из-за введения пошлин они возьмут и перестанут этим заниматься.

Риски и перспективы

- Нет никаких расчетов с точки зрения последствий, - уверен Рафаэль ШАГЕЕВ, президент Центрально-Сибирской торгово-промышленной палаты. –а последствия будут для всех отраслей, где применяется металл. Выиграют от этого повышения только госкорпорации. Все остальные вынуждены будут выкручиваться. Хотя в перспективе эта ситуация может привести к тому, что на строительном рынке появятся новые технологии с использованием альтернативных материалов. Можно даже ожидать изменений в области культуры строительства. С одной стороны, будет стагнация в компаниях, работающих на классических на сегодня технологиях. Но в тоже время это может дать толчок новым направлениям. Но бурного роста и развития, конечно, не будет.

- У государства всего два инструмента взаимодействия с экономикой: прямые и косвенные, - рассказал Сергей Пожарский, экономист, сертифицированный бизнес-тренер, преподаватель КГПУ им. В.П. Астафьева. – Косвенные – долгие инструменты. А оперативные – это как раз работа с пошлинами, с чем мы имеем дело сейчас. В идеале, для стабильной экономики все эти инструменты должны работать в совокупности. Так как повышение рассчитано на полгода, можно утверждать, что дальше никто не смотрел. Идея заключалась в том, чтобы регулировать цены на строительство. Ведь объем строительства в стране растет, рособоронзаказ поступает, с этим все стабильно. И это должно было способствовать регулированию ценообразования. Сейчас идет процесс договоренностей, которые приведут, скорее всего, к тому, что в первые два-три месяца цены расти не будут. А после нового года планируется использовать инструмент не повышения пошлин, а коэффициент НДПИ. И главная задача, которая сейчас стоит перед государством, не допустить повышения инфляции. Все будет зависеть от того, как власть и металлургические корпорации сумеют договориться.

КСТАТИ

По словам федеральных аналитиков, новые пошлины на экспорт наиболее негативно скажутся на Русале, который может потерять более 10% чистой прибыли. Что касается другого краевого металлургического гиганта – Норникеля, то по оценкам президента компании Владимира Потанина, потери составят около полумиллиарда долларов.