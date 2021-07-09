Сибирский федеральный университет ждет на учебу тувинских выпускников

Библиотека Сибирского федерального университета

Красноярский Сибирский федеральный университет продолжает набор студентов на 2021-2022 учебный год. Отметим, что еще в прошлом году в СФУ объявили об увеличении количества бюджетных мест. Так, сейчас на бесплатное образование могут претендовать 4297 бакалавров и специалистов, 1375 магистров, 155 аспирантов. Например, на информатику и вычислительную технику для бакалавров количество бюджетных мест по сравнению с прошлым годом выросло на 96 мест. Теперь эти специальности смогут освоить 406 человек. Традиционно востребованное направление «юриспруденция» в этом году ждет на бесплатное обучение 81 бакалавра. На еще одну высококонкурсную группу «Экономика и управление» заявлено 133 бюджетных места на бакалавриат и 100 на специалитет.

Как отметили в приемной комиссии СФУ, в сравнении с прошлым годом бюджетный набор на направления бакалавриата и специалитет увеличился более чем на 800 мест. Дополнительные места добавили практически по всем направлениям и специальностям, ведь университет ждет абитуриентов не только из Красноярского края, но и соседних регионов, в том числе из Республики Тыва.

В 2021 году при поступлении можно указать в заявлении до 5 направлений подготовки или специальностей, что повысит шансы на зачисление в университет.

КОНКРЕТНО

Документы в СФУ можно подать любым удобным способом:

- онлайн через АИС «Абитуриент»,

- через портал «Госуслуги»,

- с помощью операторов почтовой связи,

- лично в университете (Красноярск, проспект Свободный, 79(корпус Библиотеки) и проспект Красноярский рабочий, 95).

Для удобства абитуриентов создан специальный сайт, где можно найти всю интересующую информацию.

С перечнем документов, необходимых для поступления, можно ознакомиться на сайте СФУ.

Если у вас остались вопросы, звоните по номеру горячей линии 8-800-550-22-24 (*4024 - доступно только с мобильного) или пишите по адресу zayavlenie@sfu-kras.ru.