Погода в Красноярске на выходные 10 и 11 июля 2021: ожидается потепление до +26 градусов и облачность Фото: ИВАНОВА Диана

Погода в Красноярске вскоре начнет исправляться. После кратковременного похолодания, в город вновь заглянет тепло. Синоптики рассказали, какой будет погода в Красноярске на выходные 10 и 11 июля 2021.

По данным гидрометцентра, в субботу, 10 июля, в Красноярске днем ожидается температура до +25 градусов. Синоптики ожидают, что погода будет облачной, а временами возможны осадки. Сильного ветра не ожидается, максимальные порывы – до 1 метра в секунду.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Ночью же похолодает до +13 градусов. Ожидается пасмурная погода, но сухо и без осадков. Порывы ветра не изменятся – до 1 метра в секунду. Атмосферное давление составит около 727-729 мм рт.ст.

В воскресенье ожидается потепление до +26 градусов. На небе вновь будут облака и возможны осадки в виде дождя. Серьезных порывов ветра синоптики не обещают.

Ночью температура опустится до +14 градусов. Ожидаются небольшой дождь и общая пасмурность. Однако ветер окончательно стихнет до полного штиля. Атмосферное давление – 724-728 мм рт.ст.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Прогноз погоды от GISMETEO более оптимистичный. Синоптики портала в субботу 10 июля ожидают дневную температуру – до +24 градусов. Ожидается облачность с прояснениями, возможна гроза. Сильного ветра не будет, но возможны редкие порывы до 6 метров в секунду. Ночью похолодает +12 градусов. Атмосферное давление 737-740 мм рт.ст.

В воскресенье, 11 июля, днем воздух прогреется до +26 градусов. Будет светить яркое солнце без единого облака. Ветра не будет, как и дождей и других проявлений непогоды.

Ночью будет прохладно – до +12 градусов. Атмосферное давление составит около 737-737 мм рт.ст.