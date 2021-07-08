«Точного количество тел мы не знаем»: в Эвенкийском районе при странных обстоятельствах «встала» работа морга

Фото: Мария ЛЕНЦ

Похоронить своего ребенка, каким бы взрослым он не был, – очень тяжелое событие в жизни любого родителя, пережить которое психологически невероятно сложно. А когда вместо нормального человеческого прощания, приходится в буквальном смысле отвоевывать тело, чтобы предать его земле, то тут просто можно сойти с ума от горя.

Жительница Красноярского края, отчаявшись бороться за право похоронить собственного сына, обратилась за помощью к редакции «Комсомольской правды». В посёлке Тура она почти неделю не может получить тело, чтобы попрощаться и отправить его в последний путь. На все свои запросы она получает ответ «вскрытие в данный момент невозможно, обратитесь позднее». Корреспондент «КП» выяснил все подробности шокирующей истории.

38-летний мужчина скончался 28 июня на севере Красноярского края. Причина смерти неизвестна, требуется вскрытие. Тело отвезли в морг для проведения всех процедур. 2 июля мама погибшего прилетела в поселок Тура, в морге ей сообщили, что она может забрать сына 3 июля. Женщина в срочном порядке занялась подготовкой похорон – гроб, венки, костюм и туфли для сына…

Когда пришло время прощаться с телом, матери просто его не отдали.

- Женщина, мы его даже не вскрывали еще, какие похороны? Вы в своем уме? Завтра приходите! – заявили в морге и захлопнули дверью перед носом убитой горем родительницы.

И так по сей день. Сначала судмедэксперт якобы был на больничном, потом в медучреждении отключили воду в связи с ремонтом теплотрассы.

В Красноярском краевом бюро судебно-медицинской экспертизы, которому подчиняется эксперт из Туры, корреспонденту «Комсомольской правды» пояснили, что они уже в курсе этой проблемы, жалобы на невыдачу тела поступали.

- Судмедэксперт сообщил, что в резекционной нет проточной воды. А без нее, поймите, вскрытие производить никто не будет. Они пытаются решить эту проблему, обещали разобраться в ближайшее время. Ведь там, наверное, не одно тело ждет вскрытие, точного количества мы не знаем, - отметил представитель бюро.

Действительно, в Туре сейчас имеются проблемы с водоснабжением. Там происходит плановый ремонт, замена труб и профилактика. В администрации поселка отметили, что все работы уже в завершающей стадии, поэтому проточная вода скоро появится. О проблеме не выдачи тел в морге руководство муниципалитетом не в курсе.

- Работа морга не в нашей компетенции, да и с жалобами к нам никто не обращался. Но мы постараемся выяснить, что там произошло и посодействовать, - заявили в администрации Туры.

Примечательно, что в том здании, где находится морг, проточная вода имеется. Дело в том, что там еще расположена местная больница, которая просто не сможет функционировать без этого ресурса. А значит и имеется второй водопровод.

- Нет, у нас проблем с водой не бывает, мы же медучреждение. Когда в Туре отключается вода, у нас работает дублирующий водопровод. Регулярно подвозят цистерну, воду из которой загружают в резервуар и оттуда она подается в систему, - отметили в Туринской межрайонной больнице.

Глава посёлка Татьяна Воробьёва подтвердила, что вода в здании действительно имеется, больница функционирует в штатном режиме, но от морга никаких просьб или жалоб не поступало.

- Вы меня сейчас, мягко говоря, шокировали. С такой проблемой к нам никто не обращался. Но смотрите, вода в здании, где расположен морг, точно есть, там она жизненно необходима. Даже если предположить, что морг не подключен к дублирующему водопроводу больницы, то это довольно просто решается. По запросу специалисты в срочном порядке подключили бы морг к системе и дали воду, ведь так же нельзя. Но жалоб на отсутствие водоснабжения от сотрудников морга, ни от краевого бюро не проступало, - заявила руководитель Туры, - что касается больничного – судмедэксперт у нас один. Когда ему требуется отпуск или он заболевает, то из Красноярска на замену приезжает специалист, морг же не может не работать. Поэтому такая причина невыдачи тела тоже довольно странная. Будем делать запрос в краевое бюро и выяснять, почему взамен никого не прислали, да и насеет воды не сообщили.

Довольно неожиданный поворот, с учетом того, что отсутствие воды и больничный эксперта – основные причины, из-за которой мать не может похоронить сына довольно длительное время. В краевом бюро судебной медицинской экспертизы заявили, что они сейчас разбираются в ситуации и приняли к сведению новые вводные. Попросили перезвонить позднее.

Сам же эксперт из Туры, ответственный за вскрытие и передачу тела, от общения с «Комсомольской правдой» отказался. Пояснять, в чем причина такой волокиты и когда проблема с выдачей тела родственникам будет решена, он не захотел.

«КП»-Красноярск будет продолжать следить за ситуацией.