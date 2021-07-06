Двое рабочих из Красноярского края погибли во время чистки канализации на свиноферме

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5 июля – обычный рабочий будний день. Но кто бы мог знать, что именно эта дата обернётся для некоторых трагедией. В канализационном колодце нашли тела двоих молодых рабочих.

Степной – посёлок в Назаровском районе Красноярского края, с населением чуть больше тысячи человек. Именно там на территории ЗАО «Назаровское» на новой свиноферме произошла ситуация, повлёкшая за собой две смерти.

Молодым людям было всего лишь 20 и 27 лет. Там они работали операторами по уходу за скотом.

В один из очередных рабочих дней мужчины получили задание прочистить засор в трубах канализационного колодца. К несчастью, такая работа обернулась трагедией. По предварительной версии, при выполнении прочистки засора мужчины отравились парами газовоздушной смеси. Следствие считает, что это могло стать причиной их смерти.

Сейчас сотрудники Следкома осматривают то злосчастное место. Также людей, работающих на предприятии – руководство и коллег погибших, опрашивают, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

В пресс-службе ведомства заявляют, что теперь директору предприятия грозит уголовная ответственность за нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

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