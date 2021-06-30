Два работника «Водоканала» погибли друг за другом, спустившись в канализационный коллектор поработать

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В Якутске, Республика Саха, в канализационном коллекторе погибли два работника местного «Водоконала». Как сообщает Следком, мужчины должны были провести подготовку к промывке трубопровода, но все пошло совершенно не по плану.

Двое сотрудников вскрыли очередной запечатанный колодец и оставили его на 30 минут открытым, как положено по инструкции. Затем один из работников спустился в люк, осмотрел его изнутри и поднялся. Через время нужно было спуститься туда еще раз, когда специалист это сделал, то сразу же потерял сознание. Его напарник решил помочь товарищу и полез следом. Спустившись, он также сразу потерял сознание. В результате двое мужчин скончались, не приходя в себя.

В «Водоконале» предполагают, что между первым и вторым спуском в коллекторе скопился ядовитый газ, который лишил работников сознания.

В Следкоме завели уголовное дело по статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух человек». Следователи выясняют обстоятельства трагедии, расследование продолжается.