В Красноярске мужчину растерзали прямо в подъезде бродячие псы, которых прикормила соседка

Мужчину растерзали в подъезде бродячие псы, которых прикормила соседка в Красноярске Фото: ИВАНОВА Диана

Все случилось в подъезде жилого дома на улице Львовской в красноярских Энергетиках. 86-летний мужчина шел к себе в квартиру, когда путь ему перегородила стая бродячих собак.

Естественно, силы оказались неравны. Бездомные псы повалили мужчину и принялись кусать. Пенсионера все-таки удалось отбить от зверей, но красноярец получил тяжелые травмы. Дочь пострадавшего вызвала скорую. Как сообщают в полиции, сейчас он находится в реанимации. За его жизнь борются врачи.

Также в ведомстве передают, что, по словам родственников, бездомных собак здесь прикармливала соседка. Сейчас полицейские проводят проверку:

- По словам родственников, ранее бездомных собак прикармливала соседка. В результате полученных травм мужчина был помещен в больницу. В настоящее время он находится в реанимации. Полицейские по данному факту проводят проверку, направлена информация в диспетчерскую службу городского хозяйства г. Красноярск, - сообщают в МВД по Красноярскому краю.

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