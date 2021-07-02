Грузовой самолет, летевший из Красноярска в Китай, подал сигнал тревоги и экстренно вернулся в аэропорт

Борт Boeing 737-800 отправился в китайский Гуанчжоу Фото: Мария ЛЕНЦ

Грузовой самолёт после вылета из Красноярска подал сигнал бедствия и вернулся в точку отправления. Борт Boeing 737-800 отправился в китайский Гуанчжоу. Как рассказал собственный источник КП-Красноярск, самолет вылетел в 16:24 по местному времени, принадлежит авикомпании «Атран», примерно через 15 минут после взлета что-то пошло не так. Это произошло на высоте 8 тысяч метров, он успел набрать скорость 732 км/ч.

По данным сайта Flightradar24, экипаж воздушного судна подал сигнал бедствия в связи с чрезвычайной ситуацией на борту, затем самолет начал кружить рядом с городом. Около часа было потрачено на то, чтобы выработать топливо. Через некоторое время было принято решение о возврате борта. По неофициальным данным, на борту сработал сигнал о неполадке (есть ли реальная неисправность, или сработка была ложной, сейчас выясняют специалисты). Чтобы не рисковать экипаж принял решение о возвращении в аэропорт Красноярска. Сейчас с бортом работают техники.

Информация поступила в Западно-Сибирское следственное управление на транспорте:

- В данный момент мы проводим доследственную проверку, - прокомментировала КП-Красноярск представитель ведомства полковник юстиции Чернакова Наталия Николаевна.

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