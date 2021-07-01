Уровень воды в красноярском Енисее за сутки опустился на 26,5 сантиметров Фото: Мария ЛЕНЦ

Так, на 07 часов 1 июля 2021 года уровень воды в Енисее составил 329,6 сантиметров. За последние сутки он снизился на 26,5 сантиметров. Сброс воды на Красноярской ГЭС также постепенно идет на снижение, мощность составляет 5 100 кубометров в секунду.

Несмотря на стабилизацию ситуации, специалисты ГО, ЧС и ПБ совместно с ЕДДС продолжают мониторинг паводковой ситуации.

В зоне подтопления сейчас находятся около десяти участков. Список можно посмотреть, пройдя по ссылке.

- Администрацией города организовано оперативное реагирование дежурных служб в условиях возможного подтопления территорий и выделение техники для своевременной откачки воды с проблемных участков. Ведется информирование руководителей организаций, находящихся в береговой полосе, компаний, управляющих жилым фондом, собственников жилых домов об угрозе подтопления, - добавили в пресс-службе мэрии Красноярска.