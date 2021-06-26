Хотите в путешествие за треть стоимости путевки? Поехали Фото: Мария ЛЕНЦ

«Если у вас есть знакомые или родственники пенсионеры, школьники, студенты, инвалиды, многодетные семьи или представители иных социальных категорий – эта новость для вас. Есть возможность отправиться в путешествие по краю по льготной цене. На днях было принято постановление правительства края, в котором мы утвердили перечень туроператоров, которые в этом году будут осуществлять субсидируемые туры по краю для социальных категорий. Бюджет возьмет на себя до 70% от стоимости путевки» - сообщила на своей странице в «Инстаграме» руководитель агентства по туризму Красноярского края Юлия Верхушина.

Речь идет о краевой программе, назначение которой – развитие туризма в регионе и помощь социальным группам населения. Все туры включают: проезд, питание, культурно-познавательную программу, сувениры и размещение от 1 до 9 ночей. Для того, чтобы приобрести путевку необходимо обратиться к туроператорам-победителям. А описание туров с указанием операторов и их контактами есть на нашем сайте visitsiberia.info.

Можно прокатиться на теплоходе "Александр Матросов" Фото: Мария ЛЕНЦ

Количество мест по льготным ценам ограничено. В такое льготное путешествие сможет отправиться порядка 2500 человек до конца года.

Категории льготников:

- ученики и воспитанники образовательных организаций;

- пенсионеры по возрасту и выслуге лет;

- инвалиды;

- многодетные семьи;

- ветеранам Великой Отечественной войны, боевых действий, военной службы;

- ветераны труда.

А можно побывать в Ергаках Фото: Мария ЛЕНЦ

Список туристических компаний и туров, вошедших в программу:

1. ЦТО «Спутник» с культурно-познавательными турами «Енисейские истории» (город Енисейск и Казачинский район) и «Енисейск гостеприимный» (Енисейск), «Южная Сибирь» (Шушенское);

2. Бюро путешествий и экскурсий «Эдельвейс» – культурно-познавательный тур «Над этим местом ангел пролетал» (туристическая база «Линевский берег», Шарыповский район);

3. Клуб путешествий «Дюла-тур» – культурно-познавательный тур «Удивительная история Святого врача» (база отдыха «Бузим», Сухобузимский район);

4. «КП» – круиз на теплоходе «Енисейский гурман» (теплоход «Александр Матросов»);

5. «Меридиан» с культурно-познавательным туром «Вокруг Красноярска за два дня» (база отдыха «Над Енисеем», Железногорск) и оздоровительным туром «Паспорт здорового человека» (санаторий «Сосновый бор», Минусинский район);

6. «ШевТур» – культурно-познавательный тур «О чем молчит Енисей…» (гостиница «Саяны», Минусинск);

7. «Альптрек» – активный тур «Ергаки на три дня: Парабола» (кемпинговый лагерь «Альптрек», Ергаки).