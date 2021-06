«Необходимы инвестиции»: мама 10-летней «юной мисс вселенной» честно рассказала о родительских вложениях для карьеры модели . Фото: Ирина Куликова

В Москве прошёл всемирный детский конкурс красоты «Юная Мисс Вселенная 2021». Среди сотен участниц из разных стран была и представительница Красноярска – десятилетняя Анастасия Третьякова. Анастасия не просто смогла очаровать жюри и покорить зрительские сердца – домой маленькая красавица вернулась с титулом «Юная Мисс Вселенная» в номинации «Teen – 10 лет»

Анастасия попала в модельный бизнес, едва научившись читать – с шести лет девочка посещает модельную школу, и уже успела окончить театральные курсы. Организаторы школы моделей заметили в Насте талант, и записали её на конкурс «Мини Мисс Красноярск», на котором она достойно заняла первое место.

В платье. Фото: Ирина Куликова

Сейчас Насте уже десять, и она участвует в более крупных конкурсах – самой главной победой на данный момент она считает «Юную Мисс Вселенную». Анастасия победила в своей возрастной категории, и была тепло воспринята звёздным жюри. Но и это еще не всё – в дополнение к всемирной славе, девочка получила очень полезные знакомства, 120000 рублей, поездку в Дисней Лэнд, и эксклюзивное приглашение на неделю моды в «Берёзы Парк».

Но слава и успех приходят не сразу - во сколько обходится модельная карьера ребёнка, рассказывает Ирина, мама десятилетней красавицы

- Конечно, необходимы инвестиции в ребёнка, сначала ты работаешь на имя, а потом имя работает на тебя. Основные затраты идут на оплату различных кружков и секций – ребёнок должен быть всесторонне развит, это очень важно в модельном бизнесе. На модельную школу и агентства, в среднем, в месяц минимально уходит от 5000 до 10000 рублей – всё зависит от набора курсов, которые Вы хотите дать ребёнку. Конкурсы красоты, в большинстве своём, платные – нужно быть готовым заплатить взнос за участие, от 1000 до 7000 рублей. Костюмы для таких мероприятий обходятся в 10-30 тысяч рублей – это только на один показ. На поддержание красоты ребёнка мы не тратим огромных сумм – у девочки естественная красота, обходимся шампунем, гелем и кремами для ухода за кожей.

Детский модельный бизнес продолжает стремительно набирать обороты – число детских шоурумов растёт с каждым днём, и их владельцы готовы хорошо платить своим моделям. Как заработать свои первые деньги и получать предложения от лучших модельных агентств России?

С мамой. Фото: Ирина Куликова

- Всё начинается с модельной школы. Стоит выбрать проверенное агентство, верить в своего ребёнка и постоянно развивать его творческие навыки. Мы начинали с местных конкурсов красоты, таких, как «Мини Мисс Красноярск», к более высоким достижениям мы двигались постепенно. Чтобы получать такие громкие титулы, как «Топ-модель Мира» (Little Super Model of the World, Греция, 2019), нужно серьёзно вкладываться в развитие способностей своих детей. Мы занимаемся хореографией, вокалом, закончили марафон школы телевидения и актёров. Конечно, это требует средств. Но однозначно, оно того стоит, - отвечает Ирина.

В этом году Анастасия уже получила несколько наград мирового уровня – «Мини Мисс Мира 2021» и одну из престижнейших наград в детском моделинге – «Юная Мисс Вселенная 2021».

- Я думаю, это миф, что моделинг – это чересчур дорого. Если правильно расставлять приоритеты, совмещать отпуск с конкурсными поездками ребёнка, например, то это будет доступно и семье со средним достатком, - говорит мама юной модели.

- В первую очередь хвалить своего ребенка и верить в него. Не нужно давить, вашему если ребенку это не интересно, возможно, в нём откроется другой талант, например, рисование, или ещё что то. Нужно стать лучшей подругой, чтобы ребенок не боялся говорить о своих проблемах и тогда вы сможете решить их вместе, - такой совет родителям будущих моделей даёт Ирина.