«Когда дело дошло до недовольства фигурой, я слетела с катушек»: откровение девочки-подростка об экстремальном похудении

Откровение девочки-подростка об экстремальном похудении Фото: Мария ЛЕНЦ

Этой истории нет в соцсетях, но она совершенно реальная, ее доверительно рассказала корреспонденту «Комсомольской правды» - Красноярск дочка одной из знакомых, ее зовут Лиза, 14 лет. История, на самом деле, типичная, но взрослые о подобных вещах часто не догадываются. А ведь так важно вовремя рассмотреть тревожные признаки – возможно, этот рассказ поможет и взрослым, и детям.

- Красивая фигура, роскошные волосы и идеальное лицо – ну разве не мечта? Девочки-подростки, задумываются о том, что они непривлекательны для мальчиков. Самый популярный способ исправить это – избавиться от лишних килограммов. Через экстремальное похудение проходит, знаю по подругам, большинство девушек.

Лично я всегда была недовольна своим внешним видом. С самого детства считала себя хуже остальных. Даже запретила себе выражать эмоции на людях, так как считала, что мое лицо при этом выглядит убого. Но когда дело дошло до недовольства фигурой, я совсем слетела с катушек.

Почти два года назад я весила 55 кг при росте 156, и меня это не устраивало. Я стала искать диеты, натыкаясь на такие губительные (сейчас я это понимаю!) методы, как «питьевая», «модельная», «любимая» и т. д. Но они казались мне неработающими, поэтому через несколько месяцев плавающего веса и постоянного уныния, я пошла на радикальные решения.

На завтрак два глотка воды и одна баночка йогурта калорийностью 96 Ккал, на обед 20 г огурца с чайной ложкой 10% сметаны, половинка яблока с чайной ложкой меда, половина кружки воды и 50 гр отварного филе куриной грудки с солью, а на ужин я съедала два колечка свежего лимона и выпивала не более 3-х глотков воды.

Я впала в эйфорию – мой вес уменьшался с каждым днем, тело подтягивалось. Через три недели на весах было 46,3 кг. Я жаждала дойти до 40. Но потом начались проблемы. Я постоянно смотрела на красивые картинки еды, но стала бояться реальной пищи, стала мерзнуть даже в тепле, но самое главное – у меня возникли проблемы со здоровьем.

Сначала мне было все равно, ведь моя мечта сбывалась, а на остальное было наплевать. Но потом стало страшно, и тогда я записалась к врачу. За пару недель до приема к нам домой пришла бабушка и принесла домашний мармелад. Не удержавшись, я сорвалась. Следующие месяцы я ела, как не в себя, не в силах остановиться. Вес вернулся с довеском в 5 кг, появились растяжки по всему телу. Здоровье восстановилось, но вернулась ненависть к себе. Я стала срываться на близких, винить себя и всех вокруг в том, что вес вернулся вновь...

Кстати, я смогла откровенно поговорить об этом с мамой, и мне стало легче. Я не единственная такая. Множество моих подружек и знакомых девочек прошли через точно такой же опыт. Но повторять его мне совершено не хочется и другим я тоже не советую... Сейчас я понимаю, ничего нельзя делать так радикально. Толка не будет, ни радости, ни здоровья, а главное – никакого восхищения окружающих, потому что ты можешь быть сколько угодно худам, но главное в общении – твое психологическое состояние.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Наталья Ясная, психолог

- Причин много. Виноват навязанный культ моделей, которые считаются красивыми. И девочки хотят на них походить. Особенно в таком переходном возрасте 13 – 15 лет, когда тело у них перестраивается, бывает непропорциональным. Они еще неуклюжие, но в голове у них желание непременно красивыми, а ничего лучше придумать они не могут и считают, что самое простое – это отказаться от еды. Кроме того, анорексия – это психическое расстройство, навязчивая идея того, каким нужно быть, чтобы превзойти остальных.

Есть еще такое заболевание, как дисморфофобия – неприятие себя, своего тела. Оно тоже может приводить к анорексии. Каждый случай – уникальный и нужно разбираться отдельно, что с ребенком не так.

Я не открою ничего нового, если скажу, что правильный образ жизни, правильное питание – это пример того, чтобы подросток был здоров и не комплексовал по поводу лишнего веса. И если ребенка приучать к спорту, таких проблем, как анорексия, не будет. Роль родителей в этом – любить детей, быть им советчиком, поддерживать и направлять. В нашей истории девочка пообщалась с мамой и они вместе нашли решение проблеме. Так должно быть всегда.