Вместе даже на передовой: не выдержав разлуки с любимой, вахтовик ушел вслед за ней в красную зону

Володя и Июля вот уже 9 месяцев работают в красной зоне вместе. Фото: архив семьи.

«Дан приказ ему на запад, ей в другую сторону…». История – как из песни, но происходит прямо сейчас. Санитарку из Якутска Июлию Иванову отправили в красную зону республиканской больницы. Не выдержав разлуки, ее муж экстренно выучился на младшего медбрата и ушел за любимой – «на передовую». Свою историю Июлия и Владимир рассказали «Комсомольской правде – Красноярск».

С первого взгляда

Они познакомились пять лет назад – в компании, помог общий друг. Однажды показал Володе фотографии Июли в интернете: «Смотри, какая красавица!». – А что, очень даже! – подумал парень. Заразительная улыбка, шикарные волосы… И, когда встретились вживую, потерял голову. Это была она, любовь с первого взгляда. Причем взаимная:

- Мне он тоже приглянулся сразу: светло-карие глаза, чувство юмора, шутки. В тот вечер мы смотрели друг на друга украдкой. И в какой-то момент он стал стесняться – отвел взгляд. Мы общались ровно неделю, а потом он в первый раз взял меня за руку. С того дня мы неразлучны. Удивительно: вчера еще не знали друг друга, а сегодня не можешь без этой ежедневной «порции счастья». Спустя месяц начали жить вместе. Вова постоянно дарил мне цветы, устраивал романтические вечера. А как-то привез огромного бежевого медведя (смеется). Конфетно-букетный период у нас до сих пор.

Они поженились в 2018-м, это была любовь с первого взгляда. Фото: архив семьи.

26 января 2018 года влюбленные поженились. Пышную свадьбу решили не закатывать. Не было лишних денег, да и времени. Июля работала в больнице, национальном центре медицины, Вова – в мебельном салоне. Так что просто расписались и отметили праздник вместе с близкими.

Командировка – в самое пекло

… С самого детства Июлия мечтала быть врачом. Но отец был против. Расстраивать его не хотела, поэтому поступила на педагогический, как сказал папа.

Окончила университет, получила «корочки», но душа к школе не лежала. Поэтому набралась храбрости и отнесла документы в медколледж. Так сбылась ее мечта, но не без труда. Училась на коммерции: за все платила сама. А для этого работала в отделении гематологии. Теперь она на третьем курсе, учится на медсестру, пишет диплом – о коронавирусе.

- Почему о нем? Как сейчас помню дату… 30 марта 2020 года мне позвонила старшая медсестра и говорит: «Тебя отправляют в командировку в госпиталь для борьбы с ковидом». Слышу и впадаю в ступор – почему именно меня? Спрашиваю, а что мне отвечают, не понимаю. Все происходило стремительно, 1 апреля мне надо быть в кабинете у старшей медсестры инфекционной больницы, пройти инструктаж и заселиться в гостиницу. Помню свое чувство беззащитности, даже поплакала. А после позвонила мужу.

После нескольких месяцев разлуки они решили воссоединиться - только в красной зоне. Фото: архив семьи.

Услышав, что Июле дан приказ в красную зону, Володя был в шоке: «А если заразишься? Это такой риск! Нет, лучше уволиться». Но она уже все приняла. Хотела помогать людям? Это твой шанс! Не – почему я? А почему НЕ я, я могу! По итогу сама же убедила мужа отпустить ее в командировку.

Вслед за женой

1 апреля 2020 года она попала в красную зону. Собрала вещи и переселилась в гостиницу – чтобы избежать рисков, весь медперсонал и другие сотрудники, работающие с ковидными пациентами, жили там.

- А я в то время уехал на вахту, надо было как-то зарабатывать,- вспоминает мужчина. – По договору на три месяца. Связь там плохая, постоянно теряется. То я на работе (был оператором станка на лесопилке), то жена. Иногда не удавалось даже переброситься словом. А тут пандемия: и три месяца вахты превратились в пять.

Это было невыносимо. Оба скучали страшно. И оба не могли понять, что дальше? Муж вернется, побудет дома – и опять на вахту? Так долго не протянешь, можно отдалиться друг от друга. И тогда пришло решение: а что, если Вове отучиться на младшего медбрата? Тогда они все время будут вместе.

- Я поступил, два месяца учился дистанционно, - делится Володе. – Сказать, что это было просто – ну, нет. Все новое, незнакомое. Но я старался, очень. Когда курс закончился, пошел к старшей медсестре. И упросил ее взять на работу – туда, где Июля.

Как в космосе

Их встречу после разлуки надо было видеть!

- Это было у гостиницы. Я стояла и ждала, Вова задерживался. Мне казалось: как доооолго его нет. Вдруг вижу, идет, в руках букет роз, коробка шоколада. Так похудел, не узнать, глаза блестят. Я не могла поверить, что это он, что он тут, - поделилась Июлия в беседе с корреспондентом «Комсомольской правды – Красноярск».

В первое время их ставили вместе, в одну смену. Поскольку Володя учился дистанционно, практики у него не было. Так что правильно надевать защитный костюм (и многому другому, например, уходу за тяжелыми пациентами) его учила жена.

Июлия учила мужа, как правильно надевать СИЗ (защитный костюм), ухаживать за тяжелыми больными. Фото: архив семьи.

Труд адский, к тому же сутками в антиковидных комбинезонах, в которых нельзя ни-че-го. Как в космосе: «запаялся» и терпи:

- Некоторые думают, что мы ходим в памперсах, но это не так. Перед тем как зайти в красную зону, не пьем слишком много воды, но стараемся плотно покушать. Сдерживаемся, но если прям сильно приспичило, приходится раздеваться, принимать душ, сходить по нужде и одеваться заново. А что еще делать?

Скажете, романтики тут мало, но они выдержали. Были рядом (на сменах, в одном номере гостиницы), и сил как будто прибавлялось.

В болезни и здравии

- Мы регулярно делали тесты на коронавирус. И 27 июня мой ПЦР оказался положительным. Понятно, меня сняли, определили в нашу же больницу. Но это была легкая форма, почти без симптомов. 12 дней, и выписали. Благо Вова не заразился.

На "передовой" они стараются, как могут, поддерживать друг друга. Фото: архив семьи.

После болезни сильно ухудшилась память. Могу забыть ключи или телефон. Вова помогает, всегда напоминает с улыбкой: «Ничего не забыла?». К тому же стали выпадать волосы, пришлось сделать стрижку. Сейчас пью витамины, восстанавливаюсь.

Сейчас уже 9 месяцев, как вы вместе работаем в красной зоне. В ноябре вакцинировались, и нам разрешили жить не в гостинице, а дома. Ходим на работу из своей квартиры. Смена день и ночь – 16 часов, два дня выходных, потом опять 16-часовая смена. Графики совпадают реже, больше работаем по отдельности.

Имена для детей выбраны

- Боимся ли заболеть? Конечно! Тогда другому придется уйти на самоизоляцию. Не жалею ли, что оказались здесь? Ни капли. Это огромный опыт плюс такие люди – золото. Так что я уволилась из медцентра, чтобы окончательно остаться здесь. Совсем скоро получу диплом медсестры.

Володя тоже не отстает – делает такие успехи, что его позвали и дальше работать в «инфекции». Теперь он планирует поступать в медицинский – надо расти.

- Когда закончится пандемия, мечтаем поехать на море, - признается Июлия. - Купить машину. И, конечно же, завести детей. Двоих. Очень хочу дочку, а Вова, конечно, сына. Даже имена выбрали. Дайаана и Ариан (в честь отца мужа). Осталось только зачать, выносить, родить (улыбается).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Познакомились, когда делали маски»: пандемия соединила влюбленных из Воронежа

История двух молодых людей из Воронежа - Тани и Миши - могла бы стать сюжетом классической мелодрамы. Много лет они ходили по одним и тем же коридорам вуза, но не замечали друг друга (подробнее).

Красноярский врач удивил британцев, сделав предложение руки и сердца в «красной зоне»

«Любовь на фоне кризиса с коронавирусом: хирург радует персонал, работающий в больнице Covid в России, когда делает предложение своей подруге-врачу в полном защитном костюме» - под таким заголовком популярный британский таблоид The Daily Mail опубликовал романтическую историю (подробнее).

Коронавирус заблокировал огромное количество влюбленных в разных странах мира

Карантин, который страны вводят из-за распространения коронавируса, вносит свои коррективы в планы людей. Все больше государств закрывают свои границы, а интернациональные пары оказываются в ловушке, без возможности преодолеть тысячи километров (подробнее).