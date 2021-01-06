«Любовь на фоне кризиса с коронавирусом: хирург радует персонал, работающий в больнице Covid в России, когда делает предложение своей подруге-врачу в полном защитном костюме» - под таким заголовком популярный британский таблоид The Daily Mail опубликовал романтическую историю, которая произошла накануне Нового года в стенах Красноярской краевой больницы.Пара, которая так удивила консервативных жителей старой доброй Англии, – это врач-травматолог, хирург краевой больницы Игорь Анохин и ординатор Красноярского медицинского университета анестезиолог Екатерина Внукова. 31 декабря они вместе с коллегами собрались возле новогодней елки. Молодой человек опустился на одно колено и, как полагается, преподнес любимой обручальное кольцо. А девушка, не раздумывая ни минуты, тут же ответила ему «да».Читатели The Daily Mail отозвались на эту публикацию активными комментариями, вроде этого: «Они выглядят как профессиональные модели, у русских, кажется, удивительные гены, эта элегантная славянская внешность». И в целом пожелали красноярской паре счастья и наилучших пожеланий.А мы добавим, что Екатерина и Игорь познакомились в апреле 2020 года, когда пришли впервые работать в ковидный госпиталь. Сначала подружились, а потом поняли, что у них много общего. К концу года решили создать семьи. Но свадьбу собираются сыграть, когда ситуация с коронавирусом стабилизируется, ведь свой медовый месяц они планируют провести в путешествии.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Хирург + анестезиолог = любовь»: в Красноярске в «красной зоне» обручились пара врачейТолько представьте: новогодняя елка, медики в полном облачении – защитных костюмах, масках, очках и перчатках. Молодой человек подходит к девушке и, опускаясь на одно колено, произносит заветные слова. Все как полагается – с обручальным кольцом и даже поцелуем... Отказаться просто невозможно, а между этими двумя – такая химия, такая любовь (подробнее).