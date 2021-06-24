Здесь Елена получила удар током Фото: Мария ЛЕНЦ

Об этой истории много писала «Комсомолка». Она похожа на сюжет фильма, но на самом деле все произошло в реальной жизни. Елена – фармацевт, работала в аптеке. 6 июля 2014 года она задержалась на работе, очень устала и мечтала о скором отпуске. А дома ее ждал шестилетний сын Илюшка. Он постоянно названивал маме и торопил. Она обещала прийти пораньше и винила себя за то, что задержалась. Обычно её путь лежал через виадук, но в тот день из-за аварии мост через виадук был разрушен (грузовик снес опору, все помнят то громкое ДТП) И женщина решила перебраться через железнодорожные пути. Она забралась на опрокинутую цистерну... и буквально взлетела на воздух.

Все, что Лена сейчас помнит, это как взобралась примерно на середину цистерны. Потом – провал. Ничего: ни боли, ни страха, ни времени... Елену ударило током в 27 000 вольт (для сравнения в розетке - 220 вт). Она получила 80% ожогов тела и 15% внутренних органов. Целыми остались только лицо и стопы. С такими травмами обычно не выживают, но ее случай нарушил это правило. Врачи Красноярской краевой клинической больницы совместными усилиями под руководством заведующего региональным ожоговым центром и заведующего ожоговой реанимацией Владимиром Адамовичем Мацкевичем спасли 35-летней Елене жизнь.

Смертельная дорога: красноярка рассказала для съемок сериала свою реальную историю о спасении в 0,01 шанса Фото: Мария ЛЕНЦ

Тогда медиков поразила стойкость пострадавшей. А главной причиной спасения стали уцелевшие легкие. Хирурги брали кожу с уцелевших 20 % тела, чтобы пересаживать ее на 80 % обожженных. Все – под контролем заведующего ожоговым центром Владимира Мацкевича, который также признался, что за 30-летний стаж работы такое он видел впервые…

Елена перенесла 10 операций, около 70 наркозов. Она много раз была на грани жизни и смерти. В то, что она выкарабкается, не верила даже ее мама (медик по образованию). Борьба за жизнь длилась целых 380 дней.

И вот, Елена стала героиней фильма. Она согласилась рассказать свою историю редакторам проекта «Врачи» на канале ТВ-3. Программа выйдет в этот четверг, 24 июня, в 14.40.. Проект посвящен героям современной медицины. В основе каждого выпуска история о том, как доктора спасают пациента, чья жизнь вот-вот оборвется.

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