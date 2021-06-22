Вид на город с высоты птичьего полета: в Красноярске появилась видовка с шезлонгами. Фото: фанпарк "Бобровый лог"

Вы знаете, где находится самая высокая площадка, откуда открывается потрясающий вид на Красноярск? Недавно там установили шезлонги, так что можно лежать и наслаждаться открывшейся панорамой, медитировать, релаксировать, поспать и просто позагорать в купальнике. Добраться до видовки можно на канатно-кресельной дороге. А открыл необычную зону отдыха на высоте птичьего полета (по отношению к уровню Енисея) фанпарк «Бобровый лог».

В будние дни здесь малолюдно и тихо. Фото: фанпарк "Бобровый лог"

Для того, чтоб полежать на шезлонгах, платить не нужно. А вот цена доставки наверх плюс спуска назад на канатке К1 составляет: для взрослых 280 рублей, для детей – 170. Дети до 6 лет – бесплатно и только в сопровождении взрослых. Можно добраться до площадки через Столбы. Можно скомбинировать, тогда билет в одну сторону на канатке будет стоить 200 и 120 рублей соответственно.

Можно просто полежать, а можно и позагорать. Фото: фанпарк "Бобровый лог"

Фанпарк – популярное место семейного отдыха для красноярцев, которым нравится и пляжный комплекс «Мираж», и родельбан, и беседки для пикников, и прогулиа по экологическим тропам. Поэтому, узнав о шезлонгах на верхней площадке, многие приняли новость на ура, но ожидают, что там будет столпотворении и длинная очередь на канатно-кресельную дорогу. Если в выходные дни, то да – очередь не исключается, особенно в солнечную теплую погоду. Зато в будние дни посетителей там меньше и можно отдохнуть в относительной тишине, подняться наверх, сделать фотографии.

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О фанпарке «Бобровый лог» знают все красноярцы. Даже если побывать в нем (пока еще) не доводилось. Полтора года назад, в марте 2019 года, «Бобровый лог» стал одним из объектов зимней Универсиады. На этих склонах начинали свой путь в большой спорт многие чемпионы. 15 разных по сложности горнолыжных трасс, канатная дорога и замечательная природа привлекают сюда гостей (подробнее).