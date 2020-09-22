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Красноярский фанпарк «Бобровый лог» признан лучшим всесезонным курортом России

Здесь круглый год проходят яркие мероприятия
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Красноярский фанпарк «Бобровый лог» признан лучшим всесезонным курортом России

Красноярский фанпарк «Бобровый лог» признан лучшим всесезонным курортом России

Фото: Мария ЛЕНЦ

О фанпарке «Бобровый лог» знают все красноярцы. Даже если побывать в нем (пока еще) не доводилось. Полтора года назад, в марте 2019 года, «Бобровый лог» стал одним из объектов зимней Универсиады. На этих склонах начинали свой путь в большой спорт многие чемпионы. 15 разных по сложности горнолыжных трасс, канатная дорога и замечательная природа привлекают сюда гостей. Здесь проводятся незабываемые традиционные мероприятия. Например, весенний «Горнолужник», когда сноубордисты и лыжники в забавных костюмах спускаются со склона в лужу. Летом сюда приезжают семьями загорать, как на тропический пляж с пальмами. Одним словом, это территория активного отдыха и развлечений, эко-туризм и семейный отдых на окраине миллионного города.

А вот, собственно, и новость: фапнпарк «Бобровый лог» стал победителем в номинации «Лучший всесезонный курорт» среди горнолыжных курортов России. Награждение V Премией Ski Business Awards 2020 прошло в рамках Международного форум «Спорт. Туризм. Бизнес. Взгляд в будущее». Всего награды получили 15 горнолыжных курортов страны, но красноярский признан лучшим из всех. Добавим, что конкурс проходил при поддержке Федерального агентства по туризму (Ростуризм).

И немного истории: инициатива строительства «Бобрового лога» принадлежит бывшему губернатору Красноярского края Александру Хлопонину. Главным инвестором выступила компания «Норникель», соинвесторами – правительство края и администрация Красноярска. Официально фанпарк открылся 3 декабря 2006 года.

15 горнолыжных трасс, подъемник и природа...

15 горнолыжных трасс, подъемник и природа...

Фото: Мария ЛЕНЦ