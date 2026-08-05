Долгожданный птенец уже окреп и подрос. Фото: парк флоры и фауны «Роев ручей»

В красноярском «Роевом ручье» случилось чудо, которого ждали больше двух десятилетий. 14 июля 2026 года у розовых фламинго Франца и Фреи появился на свет птенец – первый за всю историю парка. Это радостное событие обнародовали только в августе, когда малыш окреп и подрос.

Фото: парк флоры и фауны «Роев ручей»

Маленький серый комочек стал тринадцатым фламинго в красноярской стае. Она его приняла. Птицы попадали в нее по-разному, некоторых спасли от гибели.

Как в Сибири оказались фламинго

История этих грациозных птиц в «Роевом ручье» началась в 2004 году, когда в парке появилась первая птица по кличке Филя. В 2008 году случилось серьёзное пополнение: из ростовского зоопарка прибыла стая из восьми молодых птиц.

Фото: парк флоры и фауны «Роев ручей»

Шли годы, и в парк стали поступать птицы, обнаруженные в дикой природе там, где они были обречены на погибель. Что-то меняется в климате планеты: молодые фламинго, следуя древним инстинктам во время сезонной миграции, все чаще сбиваются с маршрута. В итоге вместо теплых Туркмении и Ирана они оказываются где-нибудь в Сибири. Здесь им не выжить, если не вмешается человек.

Так, в 2016 году в поселке Мотыгино дети нашли обессиленного птенца. Жители спасали его всем миром: мастерили переноску, скидывались на креветок, искали варианты доставки питомца в зоопарк. Так в стае появился Вася. В том же году из поселка Стрелка под Лесосибирском привезли еще одного птенца – Марусю. Оба были сильно истощены, их лапки обморожены. На восстановление ушли месяцы.

В январе 2022 года история повторилась: на нефтегазовом месторождении в Якутии работники заметили почти не подающего признаков жизни фламинго. На улице было -18. Птицу отогрели, накормили и тоже передали в «Роев ручей». Назвали его Гришей. Позже выяснилось, что это Груня.

Секрет успеха: терпение и... зеркала!

Фото: парк флоры и фауны «Роев ручей»

Все эти годы в парке велась работа по улучшению условий содержания фламинго. Зоологи стремились приблизить жизнь птиц к природной. Но фламинго – создания капризные. Им нужны не только комфорт и корм, чтобы начать размножаться, но и правильная социальная среда. Они – стайные, и чувствуют себя уверенно только в большой компании.

В 2023 году был проведен смелый эксперимент: в вольере установили зеркала для создания иллюзии более многочисленной стаи и выделили специальные зоны для создания гнезд. Эксперимент дал результат. В 2024 году птицы стали активно образовывать пары, и впервые появилась кладка. К сожалению, тогда яйцо высидеть не удалось. Но орнитологи не опустили руки. Они продолжали наблюдать, корректировать условия и верить. И вот – долгожданный птенец.

Фото: парк флоры и фауны «Роев ручей»

Красная книга и большая ответственность

Напомним, розовые фламинго – вид, занесенный в Красную книгу России. В дикой природе их численность сокращается, и каждый новый птенец в зоопарке – это вклад в сохранение вида. В нашей стране эти птицы содержатся в 19 зоопарках. Но потомство краснокнижным питомцам удалось высидеть только в пяти из них. Красноярский «Роев ручей» теперь в их числе.

Франц и Фрея образовали пару ещё в прошлом году, и вот теперь их союз подарил долгожданного птенца. Пока птенец совсем не похож на своих ярких родителей – он серый и пушистый, но уже через несколько месяцев начнет обрастать знаменитым розовым оперением. Ведь фламинго становятся розовыми не сразу, а постепенно, благодаря особому питанию, богатому каротиноидами.

Что говорят красноярцы

Комментарии в соцсетях под новостью о пополнении в стае фламинго доставляют особое умиление. Красноярцы придумывают имя малышу и делятся своими впечатлениями.

Фото: парк флоры и фауны «Роев ручей»

– Если с полом определились, то пусть пацан будет Новичок, а если девчонка, то Новинка, – предлагают горожане.

Некоторые уже успели увидеть птенца своими глазами:

– Имели радость увидеть в первые его дни, такое умиление и милота, родители не отходили ни на шаг и укрывали его от любопытных клювиков других птиц.

– Хорошенький птенец, я вчера любовался им, – пишет еще один счастливый посетитель.

И подобных восторженных отзывов десятки. А в завершение – самое главное пожелание, «Роеву ручью» от красноярцев:

– Поздравляем с прибавлением! Расти и процветать!

Фото: парк флоры и фауны «Роев ручей»

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