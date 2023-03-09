Розовые и довольные: в Красноярске стая приняла спасенных фламинго Гришу, Васю и Марусю

Стая фламинго в Красноярске приняла найденышей. Фото: парк «Роев ручей»

Наступила весна, и скоро фламинго полетят на лето в Казахстан. А как же знаменитые Гриша, Вася, Маруся, найденные в северных широтах и переданные в парк флоры и фауны «Роев ручей»? Любители птиц со всего мира следили в интернете за их судьбой. Как сегодня живут найденыши? Почему они оказались в Сибири? И ожидать ли нам «нашествия» фламинго в этом году?

Гриша оказался… Груней: истории экзотических птиц в северных широтах

Фламинго в Сибири в последние годы - не такая уж редкость. Складывается впечатление, что эти птицы начинают «обживать» северные районы. Жители суровых краев находили экзотических птиц в Красноярском крае и Якутии, в Хакасии и на Алтае, в Иркутской и Кемеровской областях. Начинает казаться, что фламинго все чаще прилетают в Сибирь. Так ли это? Возможно, иллюзия: сегодня подобные новости сразу попадают в интернет, а раньше о них знали разве что специалисты. Да и подсчетов никто не вел. Можно говорить о десятках подобных случаев: как последних лет, так и недалекого прошлого, случаи из которого вспоминают старожилы после нахождения птиц сегодня.

В красноярский парк флоры и фауны «Роев ручей» в разное время доставили три найденыша, спасенных в местах, для фламинго несвойственных. Жители дали им условные имена, так как определить пол этих птиц могут только специалисты. Фламинго Васю и Марусю спасли осенью 2016 года на севере Красноярского края.

Вася и Маруся после переезда в Красноярск. Фото: парк «Роев ручей»

Васю обнаружили в конце октября жители п. Мотыгино. Ему помогали «всем миром»: люди скидывались на креветок, которыми кормили птицу. Местные мастера сделали переноску для отправки птицы самолетом в зоопарк, о которой договаривался глава районной администрации.

Вася после спасения. Фото: парк «Роев ручей»

Марусю нашли в ноябре недалеко от Лесосибирска. В январе 2022 года к компании фламинго добавился птенец Гриша, найденный в ноябре 2021 года на Чаяндинском месторождении в Якутии. Замерзшую при -18 птицу нашли и отогрели нефтяники. Позже фламинго добрался из Якутии в Красноярск с сопровождающим пассажирским авиарейсом.

Гриша оказался Груней. Фото: парк «Роев ручей»

Как живут сегодня найденыши? Сотрудник парка «Роев ручей» Олег Чипура поделился, что у троицы все хорошо: птенцы давно выросли, окрепли и порозовели. Яркий окрас у этих птиц появляется не сразу, а с возрастом, и также зависит от питания. Из других новостей: Гриша оказался… Груней с боевым характером! А вот с полом Васи и Маруси их спасители угадали, поэтому имена прижились. Стая приняла найденышей, и сейчас они почти неотличимы от других фламинго парка.

Гриша пришел в себя и осваивается после переезда в Красноярск. Фото: парк «Роев ручей»

Истории этих птиц самые известные, но были и другие. В 2019 году коневоды нашли фламинго на якутском озере Былах. Это в 3,5 тысячах километров от ближайшего места обитания этих птиц в Казахстане. Тогда якутские старожилы вспомнили, что в октябре 1976 года был массовый прилет фламинго на территорию республики. Останки трех птиц потом нашли в заснеженном поле.

Осенью 2015 года семья из Туруханского района на севере Красноярского обнаружила розового фламинго прямо на улице. Некоторые местные жители даже хотели съесть экзотическую птицу, но ее спасли и передали в зоопарк. В том же году еще один розовый фламинго обосновался на Телецком озере в Республике Алтай. А годом ранее такая же птица упала под ноги охотнику в Эвенкии. Ее тоже удалось спасти. Тогда же вспомнили, что еще двух ее сородичей когда-то уже видели в тех местах (в окрестностях Суломая). Правда, они успели замерзнуть.

«Нашествие» фламинго наблюдалось не только в Сибири, но и в других регионах России. В 2015 году в Удмуртии нашли сразу две птицы, и обе выжили: одного пернатого приютили в колонии, другого – в зоопарке Ижевска.

Комментарий эксперта: «Молодые особи сбиваются с курса»

У приведенных случаев есть общие черты: находят обычно не взрослых фламинго, а птенцов. И попадают они к людям осенью, с наступлением холодов. Почему так происходит? Что заставляет их лететь в Сибирь? И ожидать ли в ближайшее время «нашествия» фламинго?

Орнитолог, кандидат биологических наук Борис Налобин ответил на эти вопросы так:

Орнитолог Борис Налобин когда-то сам помогал выхаживать фламинго, найденного в Хакасии. Фото: Личный архив

- Появление фламинго в Красноярском крае и Хакасии не является каким то упорядоченным явлением, поэтому оно не прогнозируется. В большинстве случаев залеты этих птиц бывают от того, что во время миграции молодые особи сбиваются с курса из-за магнитных аномалий, атмосферных катаклизмов и прочих природных явлений, которые влияют на точность следования по маршруту. А поскольку это происходит спонтанно, то и находки фламинго бывают не такими частыми. «Нашествия» экзотических птиц можно не опасаться.

Кстати, в 1985 году меня попросили помочь выходить молодого фламинго, найденного на территории Уйбатского леспромхоза в Хакасии и привезенного в абаканский зоопарк. Там не знали, чем ее кормить в наших условиях. Из того, что было в наличии, я предложил насыпать в таз мормыша, и фламинго наконец хорошо поел. Но у птицы была повреждена лапа, и начавшееся гниение остановить не удалось. Спасти фламинго не получилось.

Сколько времени могут просуществовать в наших местах эти южные птицы без помощи человека? Недолго, пока стоит тепло. Есть ли у них шансы научиться здесь зимовать? Нет. А постоянно прилетать на лето? Тоже нет. Многие хакасские озера пригодны для летнего гнездования фламинго. Например, соленые Улугколь и Беле. Но эти птицы у нас все равно не останавливаются. Здесь для них слишком короткое лето. Этим птицам надо больше времени, чтобы вывести и подрастить птенцов, чем у нас держится теплая погода. А морозы для них губительны.

Обряд дарения «птицы счастья» в Сибири известен давно

Оказалось, что фламинго в несвойственных для них сибирских широтах знают давно. Они и раньше к нам залетали. Только в века без интернета эти случаи не были широко известны, как сейчас.

Подтверждения? Чучело фламинго в минусинском музее - не подарок гостей откуда-нибудь из Африки: птица найдена в наших местах.

Найдены подвески и заколки колчанов в виде фламинго 7-3 вв. То есть, этих птиц знали и сибирские скифы, жившие когда-то в Хакасско-Минусинской котловине, и использовали её образ в своем творчестве. Оставили свой след фламинго и в культуре коренных народов.

Стая фламинго в «Роевом ручье». Парк «Роев ручей»

Например, хакасы знают ее как аналог птицы счастья, и у фламинго даже имеется название на хакасском языке - «хысхылых». Есть у этого народа и древний обычай: если юноша поймает фламинго, то он может идти свататься с этой птицей к любой девушке без выплаты калыма. Родные избранницы не имеют право ему отказать, даже если она - богачка, а у него нет ничего за душой. Обряд дарения фламинго описан так: на птицу нужно надеть красную шелковую рубаху, на шею ей повязать красный шелковый платок и отправиться с драгоценной птицей в юрту родителей девушки. Они должны были принять этот драгоценный подарок, а взамен отдать дочь. Считалось, что если этого не сделать, то хысхылых проклянет жилище, и дочь умрет.

Увы, не сохранилось имен тех, кто проходил через этот обряд и держал хысхылых в руках. Принесла ли она им счастье? Но наши современники, спасающие экзотических птиц сегодня, точно становятся от этого счастливее.