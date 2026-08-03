На рабочей неделе в Красноярске будет до +31 градуса Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП.

Лето в Красноярске в самом разгаре. Погода нас, можно сказать, балует: в городе стоят жаркие дни. Судя по прогнозу GISMETEO, новая неделя тоже будет достаточно комфортной. Публикуем прогноз погоды в Красноярске 3-7 августа 2026 года.

Погода в Красноярске 3-7 августа 2026 года

Погода в Красноярске 3 августа 2026 года

Понедельник, 3 августа, выдастся самым жарким днем недели. Днем в Красноярске будет малооблачно и до +31 градуса. Ветер умеренный – до пяти метров. Температура воздуха ночью опустится до +20.

Погода в Красноярске 4 августа 2026 года

Во вторник утром в Красноярске обещают безоблачную погоду и до +25. После обеда потеплеет до +30 и начнется небольшой дождь, который продлится до вечера. Ветер – до шести метров.

Погода в Красноярске 5 августа 2026 года

Утром 5 августа в Красноярске обещают пасмурную погоду и до +26 градусов. Небо будет затянуто облаками на протяжении всего дня, ветер – до семи метров. После обеда за окном будет до 30 градусов тепла.

Погода в Красноярске 6 августа 2026 года

С утра и до вечера 6 августа в городе обещают облачную, но жаркую погоду – до +28 градусов. Ветер умеренный – до восьми метров.

Погода в Красноярске 7 августа 2026 года

Пятница станет самым прохладным днем рабочей недели. С утра будет малооблачная погода и до +20 градусов. Ближе к обеду потеплеет до +25 и начнется небольшой дождь, который продлится до вечера.