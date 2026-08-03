Фото: Екатерина ЛИТВИНОВА.

Вечер 2 августа в Москве запомнится надолго не только фанатам поп-музыки, но и всем, кто следит за рекордами. В тот день на самой большой концертной площадке России произошло то, что еще пару лет назад казалось фантастикой. Уроженец Красноярска, певец Ваня Дмитриенко, собрал полные «Лужники»: на его сольный концерт пришли более 70 тысяч зрителей.

Дмитриенко стал самым молодым артистом в истории, кому удалось добиться такого успеха. На момент выступления артисту было 20 лет, девять месяцев и восемь дней. Молодого исполнителя официально внесли в Книгу рекордов России. Ему вручили диплом после окончания шоу. Напомним, что до этого рекордсменом считался Егор Крид, который был старше Вани, когда главный стадион заполнился во время его выступления.

Рассказываем, чем еще запомнился зрителям вошедший в историю концерт Вани Дмитриенко 2 августа 2026 года в «Лужниках».

Фото: Екатерина ЛИТВИНОВА.

Сказочные декорации

После того, как стадион заполнился до отказа, сцена превратилась в подобие средневекового замка с башнями. Видеоряд на больших экранах дополнял картину, перенося зрителей то в ледяное королевство, то в собранный из деталей конструктора мир, в зависимости от того, какая песня звучала в данный момент.

Дельфины над стадионом и неожиданный дуэт

Но то, что происходило на сцене, было гораздо интереснее любых декораций. Первым сюрпризом для публики стало, когда вышла «Моя Мишель» исполнить общий с Ваней хит «Рыбка». В тот самый миг над стадионом в воздух взлетели серебристые дельфины – надувные фигуры, которые парили над головами зрителей, создавая эффект полного погружения в водную фантазию.

Семейный номер, растрогавший всех до слез

Однако самые сильные эмоции были вызваны появлением на сцене родного человека Вани, который сейчас вместе с ним в Москве. Он пригласил свою сестру Леру Дмитриенко исполнить песню «Ты со мной». И хотя в студийной версии этот трек записан с Линой Ли, поклонники артиста делятся в сети, что в дуэте с сестрой композиция звучит проникновеннее.

Девушка настолько разволновалась от происходящего, что не смогла сдержать слез. А Ваня, подарив ей огромный букет пионов, лишь подлил масла в огонь всеобщего умиления.

Казус со скрипачами

Весь концерт сопровождался живым звуком симфонического оркестра. Правда, без казуса не обошлось: в самом начале шоу между двумя скрипачами произошла небольшая потасовка. Сам Дмитриенко узнал об этом инциденте уже после концерта от журналистов.

Фото: Екатерина ЛИТВИНОВА.

Признание в любви при полном стадионе

Отдельной главой вечера стала романтика. Девушка Вани, Анна Пересильд, вышла к нему, чтобы исполнить «Силуэт». После того, как последние аккорды стихли, возлюбленная певца публично призналась ему в любви на глазах десятков тысяч зрителей. Ее слова прозвучали так искренне, что даже искушенная столичная публика ахнула. Певец преподнес ей цветы.

Предложение руки и сердца во время шоу

Но романтика на сцене на этом не закончилась. Один из танцовщиков балета Дмитриенко решился на судьбоносный шаг прямо посреди шоу. Он опустился на одно колено перед своей девушкой, с которой работает вместе. Парень сделал ей предложение. Зрителям было видно, как сильно он волнуется, как слезы застилают ему глаза в ожидании ответа. Мгновение показалось вечностью. Зал взорвался не только аплодисментами, но и криками поддержки.В тоге девушка сказала: «Да». Многие в зале, глядя на это, снова украдкой вытирали глаза.

Большой концерт надолго запомнится зрителям не только хитами Вани, но и сильными эмоциями от живых ситуаций на сцене. Певец признался журналистам, что пока не мечтает о втором

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