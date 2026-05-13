Певец Ваня Дмитриенко тайно приехал в Красноярск, чтобы сделать сюрприз отцу

Певец Ваня Дмитриенко неожиданно приехал в Красноярск, чтобы устроить сюрприз своему отцу. Он выложил трогательное видео об этом в своих соцсетях.

В нем артист поделился, что появляется в таком формате редко, но сегодня у него прекрасный повод: они с сестрой приехали к папе, который точно этого не ждет и даже подумать не мог, что к нему приедут дети.

На видео Ваня с сестрой Валерией приезжают в пригород Красноярска. Сначала они пытаются пробраться к дому через высокий металлический забор, но потом решают позвонить жене отца, чтобы та попросила его встретить якобы приехавшего курьера. Мужчина выходит из дома и открывает ворота. Увидев детей, он от неожиданности роняет мобильник. После этого счастливый отец обнимает сына и дочь.

Известно, что отец певца живет в Красноярске с новой семьей. С матерью Вани он разошелся, когда сын был еще подростком. Мужчина поддерживает теплые отношения со своими детьми.