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В июне 2026 года в доме 71-летней жительницы Курагинского района раздался телефонный звонок. Сын женщины недавно погиб в зоне спецоперации, она тяжело переживает утрату. Незнакомка безошибочно назвала данные героя и приятным голосом объявила, что бойцу собираются вручить высокую государственную награду посмертно. Якобы, звонят из военкомата. Сердце пожилой женщины дрогнуло. Слезы смешались с гордостью. Она не заподозрила подвоха, когда ее попросили продиктовать паспортные данные.

Заметим, что звонившая явно была в курсе гибели военного и точно знала, куда звонила. Как, через кого эта информация попадает к аферистам, для у которых нет ничего святого – вопрос остается открытым. Ведь это уже далеко не первый подобный случай. Свежей историей поделились 1 августа в прокуратуре Красноярского края.

Ловушка захлопнулась

После первого звонка обманщики разыграли следующий акт своего циничного спектакля, не дав женщине опомниться. Прошло всего несколько минут, и ее телефон снова затрезвонил. На этот раз представились сотрудниками отдела по борьбе с телефонными махинациями. Голос в трубке звучал встревоженно и властно: якобы, женщину уже «пробили» по базам. Сообщив личные данные, она попалась на удочку иностранных спецслужб. Теперь от ее имени будто бы ведется финансирование террористических ячеек. Бабушка, еще не отошедшая от новости о награде, вдруг почувствовала себя преступницей.

А следом за фейковыми «безопасниками» в игру вступили лжесотрудники ФСБ. По видеосвязи в «Zoom» появился серьезный мужчина, демонстрирующий в камеру корочку удостоверения. Он говорил жестко и безапелляционно: дескать, за неосторожность ей грозит обвинение в государственной измене.

Но и это было не все. Для того, чтобы раздавить последнюю надежду и волю несчастной матери, мошенники перешли к угрозам семье. Они заявили, что под колпаком теперь находится и ее внук, который прямо сейчас рискует жизнью в зоне боевых действий. Если она не подчинится, парня ждет неминуемая расправа.

Неделя под давлением мошенников

Следующие семь дней стали для пенсионерки настоящим адом. Аферисты практически взяли ее в осаду, не давая продохнуть. Звонки следовали один за другим, не позволяя опомниться или обратиться к соседям. От женщины настоятельно требовали хранить полное молчание: ни слова родным, ни слова в полицию. Задача стояла простая: все, что накоплено за жизнь, необходимо срочно вынести из банка, чтобы «проверить» и «обезопасить» от посягательств террористов.

Под психологическим прессингом старушка сняла со счетов почти шесть миллионов рублей. Она бережно уложила пачки купюр в фирменный пакет маркетплейса, будто упаковывала подарок, и вышла к подъезду. Передача денег была похожа на шпионский фильм: прозвучало кодовое слово «Солнце», и неизвестный курьер, схватив пакет, растворился в воздухе.

Выманили все до копейки

Мошенникам этого показалось мало. Через пару дней последовала новая уловка: дескать, на банковской карте остались «неучтенные» средства, которые тоже могут стать причиной ареста. Их срочно нужно перевести на некий «страховой счет». Обессиленная женщина снова пошла в банк, диктуя указанные реквизиты. С ее карты списали еще 560 тысяч рублей.

Общая сумма потерянных сбережений достигла шести с половиной миллионов рублей. Это были все накопления пожилой женщины.

Погоня и возмездие

Осознание страшной ошибки пришло слишком поздно, когда в кошельке было пусто. Женщина обратилась за помощью в полицию. Было заведено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Напомним, эта статья предусматривает для виновных до десяти лет лишения свободы.

Однако у этой истории есть проблеск надежды. Преступники, заставившие мать плакать над пустым сейфом, не смогли остаться в тени. Силовикам удалось установить личности курьеров, приехавших за деньгами. Ими оказались двое молодых парней: 28-летний житель Новосибирска и 21-летний парень из Северобайкальска. Разыскать их – вопрос времени. Хочется верить. что удастся задержать не только исполнителей, но и организаторов этого циничного преступления.

В Красноярском крае аферисты обманули мать погибшего бойца СВО. Видео: прокуратура Красноярского края

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