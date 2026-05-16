Аферисты обманули мать погибшего бойца СВО из Красноярска на 4,5 миллиона рублей

Мать погибшего бойца СВО из Красноярска целую неделю обрабатывали аферисты, чтобы выманить у нее крупную сумму. Об этом случае рассказали в прокуратуре КРасноярского края 16 мая.

Известно, что в апреле этого года 54 летней жительнице Красноярска позвонил незнакомец, осведомленный о трагедии. Он сказал, что работает в МФЦ и предложил женщине участок земли как родственнице погибшего участника спецоперации. Та отказалась. Через полчаса ей позвонил якобы специалист «Госуслуг» и заявил, что аккаунт взломали, а документы украли. Дальше разговор переключили на девушку, которая сообщила о блокировке счета. Затем появился лжеправоохранитель и обвинил потерпевшую в переводе денег недружественной стране.

Затем общение перешло в мессенджер и тянулось неделю. Лжесиловики подключили «личного менеджера из Росфинмониторинга». Та постоянно держала женщину в напряжении: звонила после работы, требовала рассказывать о каждом разговоре и убедила, что настоящие сотрудники банка помечают купюры надписями.

Узнав про имеющиеся у потенциальной жертвы два вклада, помощница мошенников посоветовала снять все деньги. Красноярка получила в кассе четыре миллиона 500 тысяч рублей, отнесла их на работу и спрятала в тумбочку. Когда кураторы выяснили, что деньги не дома, жертве приказали срочно везти их на «экспертизу» в поселок Солонцы. Там ее уже ждал курьер. Женщина под давлением выполнила все, что требовали аферисты.

Позже она поняла, что ее обманули и обратилась за помощью в полицию. Заведено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Напомним, эта статья предусматривает до десяти лет колонии. Преступников ищут.