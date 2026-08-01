5 причин побывать на площадке «Губернских аптек» на «Енисейском экспрессе - 2026»

В Красноярском крае продолжается ежегодный проект «Енисейский экспресс». Команда Экспресса уже побывала в Сухобузимском, Лесосибирске, Канске, Тасееве, а впереди еще 13 городов, сел и поселков (полный список – в конце текста).

В программе - концерты, выставки, лекции, мастер-классы, консультации специалистов различных государственных служб.

С площадкой, посвященной профилактике здоровья, к проекту вновь присоединились «Губернские аптеки». На площадке аптек во всех точках будет много полезного и интересного, а отдельный сюрприз ждет самых юных жителей Шарыпова, их родителей, бабушек и дедушек. Подробности здесь.

«Комсомолка» вместе со специалистом отдела специальных проектов сети Назирой Карахановой подготовила 5 причин посетить площадку «Губернских аптек» в населенных пунктах «Енисейского экспресса».

1. Продегустировать фиточаи. Сотрудники аптек готовят для гостей Экспресса ароматные и полезные витаминизированные чаи из трав, собранных в Сибири: иван-чай, чай с шиповником, с брусникой, а еще способные повышать или понижать артериальное давление. Ассортимент травяных сборов в «Губернских аптеках» очень широкий: при простудных заболеваниях, для укрепления иммунитета, для лечения желудочно-кишечного тракта и т.д.

2. Протестировать натуральную аптечную косметику, которую сибирские фармацевты делают сами: кремы для всех типов кожи, в том числе для проблемной и возрастной, сыворотки, маски, тоники, скрабы и др.

3. Сделать диагностику стопы. Стопы требуют особого внимания: именно на них приходится самая большая ударная нагрузка. Стопы выполняют функцию амортизаторов нашего организма. У пожилых людей часто меняется размер и формы стопы, появляются деформации пальцев и болезненные натоптыши, плоскостопие. В итоге стопы теряют ударопоглощающие свойства и чрезмерные ударные нагрузки ведут к преждевременному износу суставов ног, позвоночника. Если со стопами есть проблемы, появляется дискомфорт при передвижении, болевые ощущения, быстрая утомляемость. В итоге могут развиться такие заболевания как артроз, радикулит, остеохондроз, грыжи дисков позвоночника, варикозное расширение вен, пяточная шпора, вросший ноготь. Чтобы выявить изменения и не допустить развития патологии, рекомендуется регулярно проходить качественную диагностику.

На площадке «Губернских аптек» сделать диагностику можно будет быстро и бесплатно. Процедура занимает 10 минут. Бывает, что для решения проблемы достаточно только подобрать ортопедическую стельку для обуви.

4. Проверить остроту зрения. Исследование остроты зрения - доступная всем процедура, позволяющая установить качество зоркости, и своевременно сделать коррекцию зрения. «Губернские аптеки» привезут аппараты диагностики остроты зрения и бесплатно проведут диагностику. Весь процесс займет 5-7 минут: станет понятно - нужно ли делать коррекцию зрения, и какие очки или контактные линзы вам необходимы.

5. Почистить очки. Принесите с собой на площадку «Губернских аптек» обычные и солнцезащитные очки. На специальном аппарате сотрудники сделают ультразвуковую чистку. Она вернет вашим очкам первоначальный вид, удалив самые мелкие и незаметные загрязнения.

Справка «КП»

«Енисейский экспресс – 2026»

Расписание

1 августа - Кодинск

12 августа - Ужур

13 августа - Шарыпово

14 августа - Боготол

18 августа - Ермаковское

19 августа - Курагино

20 августа - Идринское

21 августа - Краснотуранск

22 августа - Минусинск

25 августа - Новобирилюссы

28 августа - Уяр

3 сентября - Новоселово.

Адреса площадок и время работы можно посмотреть на сайте.

Фото: Диана Иванова и архив «КП»-Красноярск.

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