Енисейский экспресс - 2026: семейный праздник «Карапузы, на старт!» в Шарыпове

«Карапузы, на старт!» впервые станут частью большой семейной спортивной программы «Енисейского экспресса», а праздник будет в одной из точек маршрута Экспресса – в городе Шарыпово.

Праздник «Карапузы, на старт!» для детей от 8 месяцев до 4 лет и 6 месяцев состоится 13 августа 2026 года в спортивном комплексе «Сибирь». Организаторы мероприятия – «Комсомольская правда» и «Губернские аптеки».

Что будут делать карапузы? Ползать, бегать, играть, фотографироваться. Девиз праздника - «Расти здоровым, малыш!». Несколько площадок, которые организует государственная аптечная сеть «Губернские аптеки», будут посвящены здоровью малышей и всей семьи.

Главное событие - старты. Малыши будут преодолевать ползком или бегом дистанцию, а ее протяженность зависит от возраста:

8 месяцев - 1 год - 6 метров;

1 год и 1 месяц - 2 года - 15 метров;

2–3 года - 20 метров;

3 года - 4 года и 6 месяцев - 40 метров.

Время не фиксируется, в этих стартах здоровья победители – все. Все дети получат фирменные медали, именные дипломы и полезные приятности от организаторов.

Начало праздника в 10:00, регистрация с 9:30.

Традиционно организаторы предлагают участникам создать праздничный образ карапузам или всей семье - прийти в костюмах. Темы для образов - здоровый образ жизни, витамины, овощи и фрукты. Символ фестиваля - зайчик с морковкой. 10 победителей в номинации «Лучшие образы» будут отмечены сувенирами праздника.

Как зарегистрировать ребенка

Предварительная регистрация обязательна. Количество участников ограничено: команда карапузов - 50 малышей.

Регистрация на праздник «Карапузы, на старт!» в городе Шарыпово стартует 30 июля 2026 года и продлится до полного комплектования групп.

Отправьте письмо-заявку на электронный адрес 2026karapuz@mail.ru. В письме укажите: имя, фамилию и полную дату рождения ребенка, фамилию и имя одного из родителей или законных представителей, контактный телефон.

Пример: Рудовская София 03.04.2024 Рудовская Варвара 89607618651.

Вам придет автоматический ответ, а в течение суток вы получите письмо с результатами регистрации. Регистрировать детей могут только родители или законные представители.

Группа праздника здесь. В группе будут все подробности, расписание, образцы согласий, список участников, а после праздника - фото и видео.

ВАЖНО!

Единственное и обязательное условие участия в празднике - все родители подписывают согласие на обработку персональных данных и согласие на использование фото и видео. Образцы согласий будут в группе праздника.

Фото: Мария ЛЕНЦ.

Не пропустите!

Шарыпово, 13 августа 2026 года

Программа «Енисейского экспресса»

Центр культурного развития, пр. Энергетиков, 5

11:00 – 18:00 - выставочный проект С. Назарова «Лица наших Героев»;

16:00 – 18:00 - консультационная площадка филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества»;

16:00 – 18:00 - консультационная площадка Социального фонда России по Красноярскому краю;

16:00 – 18:00 - консультационная площадка Агентства труда и занятости населения по Красноярскому краю;

18:00 – 19:20 - концерт «Единый край - единая Россия». Группа «Яхонт».

Городская детская библиотека им. Н. Носова, 2-й микрорайон, 10

11:00 – 12:00 - моноспектакль «Сказ о настоящих богатырях». Автор - актёр театра и кино Алексей Максименко;

13:00 – 14:00 - интерактивная лекция «Модерация мероприятий по Пушкинской карте: от идеи до успешного события». Проектный офис «Пушкинская карта»;

16:00 – 17:00 - лекция «Семья — источник любви и взаимопонимания» (для родителей);

17:00 – 18:00 - лекция «Семья - источник любви и взаимопонимания» (для молодежи). Ведет Наталья Супонева, лектор Российского общества «Знание».

Центральная городская библиотека им. А. Грина, 2-й микрорайон, 8/3, пом. 5

11:00- 12:00 - практикум для режиссёров и постановщиков. Ведёт Ирина Варламова, режиссёр, организатор, ведущая мероприятий;

18:00 - «В горе и в радости». Творческая встреча с критиком и искусствоведом, основателем поэтического театра, членом Союза писателей России Дмитрием Косяковым.

Спортивный комплекс «Сибирь», пр. Энергетиков, 7

9:30 – 11:30 - семейный праздник здоровья «Карапузы, на старт!»;

12:00 – 14:00 - семейный фестиваль «Легенда Сибири». Культурно-спортивный клуб «Богатырская застава»;

15:00 – 18:00 - «Здоровый край». Фестиваль здоровья от сети «Губернские аптеки»: бесплатная диагностика здоровья (проверка остроты зрения и состояния стоп), дегустация разных видов фиточая, витаминов и др.;

15:00 –18:00 - выездной керлинг. Федерация кёрлинга Красноярского края;

15:00–18:00 - выездной пиклбол. Красноярский колледж олимпийского резерва.

Справка «КП»

«Енисейский экспресс» - это ежегодный социально-культурный проект, который с 2010 года путешествует по территориям Красноярского края. В маршруте Экспресса в 2026 году 17 населенных пунктов.

«Енисейский экспресс» - это лекции и мастер-классы, уникальная передвижная выставка, консультации специалистов и концерты ведущих артистов и творческих коллективов Красноярья.

Тематика проекта объединяет два важнейших государственных приоритета этого года - Год единства народов России и национальный проект «Семья», поэтому лозунг Экспресса-2026: «Сила России - в единстве семьи».

Команда проекта уже побывала в Сухобузимском, Лесосибирске, Канске, Тасееве, но основной маршрут еще впереди, присоединяетесь!

31 июля - Богучаны

1 августа - Кодинск

12 августа - Ужур

13 августа - Шарыпово

14 августа - Боготол

18 августа - Ермаковское

19 августа - Курагино

20 августа - Идринское

21 августа - Краснотуранск

22 августа - Минусинск

25 августа - Новобирилюссы

28 августа - Уяр

3 сентября - Новоселово.

Что, где, когда: все подробности на сайте.