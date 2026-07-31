«Ночью проснулась от безумной боли»: жительница Красноярского края рассказала о химическом ожоге после магазинного мороженого

Скриншот: видео из аккаунта ohilissa в социальных сетях

Кажется, сладости и правда вредны: жительница Ачинска Красноярского края рассказала о серьезном химическом ожоге... после обычного магазинного мороженого. Своей бедой мать и начинающая блогер поделились в социальных сетях — за день видео набрало более полумиллиона просмотров и тысячи лайков.

Свой аккаунт Лиси (именно такое имя она выбрала для блога) начала активно вести совсем недавно — первый ролик появился 27 июня. Всего за один месяц девушка успела поделиться со своими подписчиками рецептами, лайфхаками и просто кадрами своей родительской жизни. Ачинка воспитывает двух детей — они тоже иногда мелькают в видео. Однако накануне блогер показала лицо в бинтах, заголовок истории — «Ожог».

В новом видео она рассказывает, что купила мороженое своему ребенку. Девушка решила открыть упаковку зубами, и после этого, по ее словам, в районе губы сразу же началось легкое покалывание, «будто током кто-то дает». Уже через три часа на этом месте появились маленькие прыщи и болезненные ощущения.

«Ночью я просыпаюсь от безумной боли в районе губы. Я настолько была в шоке от этой боли, что даже не могла прийти в себя. В ванне я увидела, что около губы просто нет кожи — грубо говоря, там кусок мяса», – рассказывает Лиси.

Прибывшая «скорая» зафиксировала химический ожог второй степени. Уже десять дней девушка не может нормально поесть и разговаривать.

«Сижу на антибиотиках, спреях, мазях. Когда это все пройдет — неизвестно», – продолжает она.

При этом руки блогерки не пострадали — следов на них нет. С ребенком, к счастью, тоже все хорошо (в самой сладости какой-либо отравы не было). Девушка предположила, что проблема могла быть в упаковке — возможно, был виноват сухой лед.

«Из-за чего все-таки все произошло, никто не знает. Ни врачи скорой, ни я. Это только наши догадки. Возможно, какие-то кислоты, щелочи, холодный лед и еще что-то. Непонятно, где это произошло: при транспортировке, в магазине, на производстве», – говорит девушка во второй части видео.

Скриншот: видео из аккаунта ohilissa в социальных сетях

Жаловаться на производителя или магазин она, кстати, не собирается (решила оставить ситуацию «на совести каждого человека»). В самом видео блогер не показала чек из магазина, упаковку мороженого или сам ожог. Лишь упомянула, что купила продукт в «Магнитке».

Корреспондент «КП-Красноярск» связался с Лиси. Часть наших вопросов она проигнорировала — производителя мороженого девушка так и не назвала, фотографии чека у нас нет. Адрес магазина мы смогли получить только с третьей попытки.

«Вы готовы оклеветать магазин, я лично нет! Извините, ничем не могу вам помочь», – ответила она сначала корреспонденту.

Позже блогер все-таки сообщила, что торговая точка находится в 5-м микрорайоне Ачинска. Судя по картам, там работают два супермаркета «Магнит». Мы уже запросили комментарий у компании и опубликуем его тогда, когда получим.

Обновлено: в торговой сети заявили, что подобные жалобы к ним не поступали.

«Покупатели всегда могут обратиться в магазин и оставить отзыв о товаре. Каждое обращение обязательно рассматривается», – добавила пресс-служба компании.

Также «Комсомолка» обратилась к специалистам краевого Роспотребнадзора. Однако в ведомстве ничего не слышали об опасных упаковках — жалоб на мороженое не было. Подобные инциденты они не фиксировали.

Может, в других регионах есть пострадавшие от популярного лакомства? Такой информации мы не нашли.

Пока эта история оставляет больше вопросов, чем ответов. Одно можно сказать точно — открывать любые упаковки ртом не стоит (как минимум, так можно повредить зубы).

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