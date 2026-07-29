Жители Торгашино в Красноярске жалуются, что с их улиц не вывозят мусор. Фото: предоставлено Сергеем

Зловонный запах, крысы и хлам повсюду: жители микрорайона Торгашино на правобережье Красноярска жалуются, что с их улиц не вывозят мусор. В редакцию «КП-Красноярск» с просьбой помочь обратился местный житель Сергей. Мужчина рассказал, что инженер регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами «РОСТтех» их игнорирует: переполненные баки и мешки стоят уже четвертую неделю. Теперь представьте, какой там стоит запах. Вдобавок по улицам бегают грызуны, собаки дербанят мешки и растаскивают продукты.

- Звонил ему (инженеру по вывозу мусора – прим.Ред) в пятницу последний раз, отвечает, что вывезут с понедельника. С какого – непонятно. Уже среда, а мусор как был, так и остался. Не вывозят ни мешки, ни баки.

По словам Сергея, проблема с вывозом мусора в Торгашино длится с начала 2026 года. Ранее же нареканий к работе не было.

«КП-Красноярск» попыталась связаться с сотрудником регоператора, но тот общаться отказался.

Заместитель начальника отдела по ЖКХ администрации Свердловского района Наталья Орлова сообщила, что машина уже поехала отгружать отходы.

- Деятельность регоператора курирует министерство экологии края. Между ними заключены соглашения и определены права, обязанности. Так что министерство может наказать, понудить регоператора сделать перерасчет жителям или лишить статуса, - рассказала нам Наталья Орлова.

«КП-Красноярск» следит за развитием ситуации.