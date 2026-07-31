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Спорт31 июля 2026 6:22

«Пельмень» против дерзкого поляка: красноярский чемпион по пощечинам Василий Камоцкий вырубил Давида Залевски в Power Slap

Красноярский чемпион по пощечинам Василий Камоцкий победил Давида Залевски
Вячеслав КУИМОВ

30 июля известный красноярский чемпион по пощечинам Василий «Пельмень» Камоцкий нокаутировал польского спортсмена Давида Залевски на турнире Power Slap 22 в Белграде. Напряженный поединок прошел на стадионе Belgrade Arena и стал первым европейским шоу в истории организации Дана Уайта.

Залевски и Камоцкий уже встречались на турнире пять лет назад — в 2021 году. Бились они изо всех сил: у обоих щеки распухли от мощных ударов. Тогда сильнее оказался боец из Польши, который и забрал чемпионство.

Перед боем в Белграде — во время традиционного стердауна — соперники поругались. До драки не дошло, но до оскорблений — еще как.

В итоге на турнире по пощечинам Power Slap 22 сибирский «пельмень» нокаутировал соперника во втором раунде. Камоцкий взял реванш у Давида и теперь готовится к новым поединкам.

Вася «Пельмень» заработал свою известность благодаря различным чемпионатам по пощечинам — и в родном крае, и в России. Первые свои выигрыши он собирал, чтобы купить себе зерноуборочный комбайн.

Турнир по пощечинам организовал глава UFC Дана Уайт.

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