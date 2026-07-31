«Пельмень» против дерзкого поляка: красноярский чемпион по пощечинам Василий Камоцкий вырубил Давида Залевски в Power Slap

30 июля известный красноярский чемпион по пощечинам Василий «Пельмень» Камоцкий нокаутировал польского спортсмена Давида Залевски на турнире Power Slap 22 в Белграде. Напряженный поединок прошел на стадионе Belgrade Arena и стал первым европейским шоу в истории организации Дана Уайта.

Залевски и Камоцкий уже встречались на турнире пять лет назад — в 2021 году. Бились они изо всех сил: у обоих щеки распухли от мощных ударов. Тогда сильнее оказался боец из Польши, который и забрал чемпионство.

Перед боем в Белграде — во время традиционного стердауна — соперники поругались. До драки не дошло, но до оскорблений — еще как.

В итоге на турнире по пощечинам Power Slap 22 сибирский «пельмень» нокаутировал соперника во втором раунде. Камоцкий взял реванш у Давида и теперь готовится к новым поединкам.

Вася «Пельмень» заработал свою известность благодаря различным чемпионатам по пощечинам — и в родном крае, и в России. Первые свои выигрыши он собирал, чтобы купить себе зерноуборочный комбайн.

Турнир по пощечинам организовал глава UFC Дана Уайт.

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