«Их не было на тропе»: знакомый пропавшего в Красноярском крае Усольцева считает, что Сергей может быть жив

Знакомый пропавшего с семьей Усольцева считает, что они не дошли до тайги Фото: Илья САВЧУК.

Сергей Усольцев может быть жив. Так считает его знакомый и блогер Валентин Дегтярёв. Он рассказал «КП-Красноярск», что глава семьи, в отличие от жены и дочки, мог выжить. Правда, искать его нужно не в лесу. Дегтярёв уверен, что продолжать поиски пропавшей в тайге Красноярского края семьи уже в целом бессмысленно.

По словам блогера, перед походом Усольцевы зашли на территорию юрты, которая строится на окраине поселка Кутурчин. Больше их якобы никто не видел.

- Как они зашли за ворота – все. Почему они пошли таким маршрутом, непонятно. Можно было и не заходить туда. Их нужно искать либо у юрты, либо прямо у начала тропы, недоходя до курумников. Там они бы не поднялись.

А что насчет того, что пропавшую семью видели на тропе другие туристы? Валентин Дегтярёв уверяет, что в тот же день там гуляла другая семья с маленькой девочкой и собакой. Их могли спутать с Усольцевыми.

Валентин Дегтярёв считает, что тайна может раскрыться после того, как точно выяснят, чем занимался Сергей Усольцев.

- Думаете, он краской одной занимался? Человек он очень разносторонний, видимо, с кем-то вступил в конфликт. И ехал он туда с кем-то встретиться.

Напомним, семья Усольцевых пропала 28 сентября 2025 года в Кутурчинском Белогорье. Недавно корреспондент «КП-Красноярск» прошла их путь и побывала в «Петле смерти».

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