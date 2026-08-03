Корреспондент «КП-Красноярск» побывала в «Петле смерти», где пропали Усольцевы Фото: Полина КЛИМЕНКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Десять месяцев назад в Красноярском крае пропала целая семья. Усольцевы Ирина, Сергей, их пятилетняя дочь и собака породы корги ушли в поход и не вернулись. За это время странная история обросла самыми разными версиями, порой откровенно нереальными. Однако факт остается фактом: нет ни людей, ни малейшей зацепки, которая могла бы прояснить, что же все-таки случилось с семьей.

Корреспондент «КП-Красноярск» Полина Клименкова лично побывала на Минской петле и в поселке Кутурчин, где перед пропажей отдыхали Сергей, Ирина и их дочь. О путешествии в «Петле смерти» читайте в нашем материале.

Тайна Кутурчинского Белогорья

27 сентября Усольцевы отправились в путешествие. Ехали из Сосновоборска в поселок Кутурчин Манско-Уярского округа Красноярского края. Это около 200 км и четырех часов пути. Места уникальные, дикие. Перед поселком есть тропа на Минскую петлю с панорамным видом сибирской тайги и извилистой реки. Первая остановка Усольцевых была именно там. После небольшого похода (подъем на видовку и спуск в среднем занимает час – прим. Ред) семья отправилась к месту назначения – поселку Кутурчин. Там они провели ночь на базе отдыха, а на следующий день подъехали к началу тропы на Кутурчинское Белогорье и, несмотря на резкое ухудшение погоды, направились к скалам. Обратно Ирина, Сергей, их ребенок и собака не вернулись.

Масштабные поиски Усольцевых начались 1 октября и продлились десять дней. В поселке работали спасатели, полицейские, поисковики, а также съезжались неравнодушные люди, желающие найти супругов и девочку. После на месте работали профессиональные спасатели, альпинисты и спелеологи. Также проверялись владения местных жителей: силосные ямы, погреба. И снова ничего.

С приходом тепла – в начале июня 2026 года – в тайге вновь прошли поисковые мероприятия. Тогда нашли часть палки для скандинавской ходьбы, но экспертиза установила, что вещь не принадлежит Усольцевым. Загадка так и остается без ответа.

После пропажи семьи некоторые СМИ и сторонники теории заговора стали связывать окрестности их исчезновения с так называемой «Петлей смерти». Туда же, правда, после пропажи в марте 2026 года в национальном парке «Красноярские Столбы» бывшего спецназовца Виктора Потаенкова, приплели Манскую петлю. Это тоже живописная локация, правда в 250 километрах от Кутурчина. В итоге «сибирский Бермудский треугольник» растянулся на сотни километров.

Исчезающий поселок посреди тайги

Дата основания Кутурчина – 1908 год. Первые поселенцы занимались охотой, рыболовством, пчеловодством и собирательством, а позже основой жизни стали заготовка и сплав леса по рекам. Но около 35 лет назад леспромхоз закрылся и многие уехали. Сейчас в поселке проживает несколько семей, в основном пенсионеры. Именно их дома после пропажи Усольцевых обследовали специалисты, надеясь разгадать загадку. Но местные жители не причастны к исчезновению семьи.

В поселке нет даже магазина, что уж говорить о связи. За продуктами и другими благами люди ездят в соседний поселок Мина.

Кутурчин Фото: Полина КЛИМЕНКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Полина КЛИМЕНКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Местные жители уже привыкли к такой красоте рядом Фото: Полина КЛИМЕНКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Сейчас Кутурчин является точкой начала тропы для туристов, направляющихся на Белогорье. А «градообразующие» предприятия здесь – это базы отдыха, куда любят приезжать ценители природы.

Место силы или ловушка?

Перед поселком, как мы уже рассказывали, есть тропа на Минскую петлю. Нужно не сворачивая идти в гору. Здесь-то и начинается слияние с прекрасным: бесконечные полянки, усыпанные жарками, рощи тоненьких берез… А какой аромат! Места поистине невероятные. Именно по этой тропе, только осенью, поднимались супруги с дочерью и собачкой. Ровно за день до судьбоносного похода. Правда, по рассказам свидетелей, которые в тот день встретили семью, 64-летний отец нес ребенка. Видимо, девочке было тяжеловато подниматься.

А сколько там жарков! Фото: Полина КЛИМЕНКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Почти на Минской петле Фото: Полина КЛИМЕНКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Та самая петля Фото: Полина КЛИМЕНКОВА. Перейти в Фотобанк КП

До вершины можно дойти минут за 35. И вот они, виды: Мина петляет по изумрудной бескрайней тайге, виднеется Белогорье и его рельефы. На обзорной площадке расположен столик со скамейками, а рядом – качель. Наверняка Усольцевы наслаждались с нее видами. Для многих эти локации – так называемые места силы. Помимо различных практик Ирина Усольцева интересовалась и сакральными пространствами, которых немало в Красноярском крае. В своем блоге она делилась эмоциями и предвкушала поездку, которая стала роковой.

Последний поход

Тропы к скалам Буратинка и Мальвинка в Кутурчинском Белогорье получили мрачную репутацию после исчезновения семьи. Именно к тем местам направлялись Усольцевы. После похода на Минскую петлю наш корреспондент заглянула и туда. Правда, вглубь чащи в целях безопасности не заходила, но сумела оценить тропу. Путь к Буратинке далеко не легкий: сначала нужно пройти по лесу, а затем по курумнику. Главное – не сходить с основной нити маршрута. Поход до Мальвинки же более доступный. Но это не значит, что можно пренебрегать правилами.

Странно осознавать, что эти места таят большую тайну и неизвестно, станем ли мы свидетелями ее разгадки.