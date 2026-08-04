За июль 2026 года в Красноярском перинатальном центре родились 412 детей

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

В Красноярском краевом центре охраны материнства и детства подвели итоги второго месяца лета 2026 года. Так, с 1 по 31 июля в учреждении на свет появились 412 детей, среди них — 213 мальчиков и 199 девочек.

Самая маленькая пациентка месяца — малышка весом 720 граммов. Самый крупный — мальчик весом 4750 граммов.

Ранее на портале ЗАГС опубликовали редкие и популярные имена, которыми родители Красноярского края называли своих новорожденных детей в июле 2026.

Справка:

Красноярский краевой клинический центр охраны материнства и детства — это крупнейшее учреждение здравоохранения в системе охраны материнства и детства края, оказывающее высококвалифицированную специализированную и высокотехнологичную помощь детям с различной соматической и хирургической патологией, а также беременным, роженицам, родильницам, девочкам и женщинам с гинекологическими заболеваниями.