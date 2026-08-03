Ван, Давлатшох и Лагерта: как называли детей в Красноярском крае в июле 2026

В крае назвали редкие и популярные имена для новорожденных в июле 2026 Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП.

На портале ЗАГС опубликовали редкие и популярные имена, которыми родители Красноярского края называли своих новорожденных детей в июле 2026.

Так, среди самых популярных женских и мужских имен Ева, Анна, Варвара, Мирослава, Александр, Артём, Роман и Мирон. Пятерки возглавляют София и Михаил. Так назвали 214 девочек и 316 мальчиков. Кстати, в федеральном топе имен для новорожденных лидируют эти же имена.

Отметим, что София и Михаил уже несколько лет подряд в лидерах. София – имя греческого происхождения и означает «мудрость». Имя Михаил имеет древнееврейское происхождение и несет в себе духовный смысл, связанный с признанием величия Бога и с образом защитника.

А самыми редкими женскими именами в крае стали Каромат, Зехра, Лагерта, Янина, Элима, мужскими – Таир, Мухамадясин, Микаэль, Ван и Давлатшох.

В июне новоиспеченные родители чаще всего называли своих малышек теми же именами – София, Ева, Анна, Варвара и Мирослава. Среди мужских в лидерах были Михаил, Артём, Александр, Мирон и Иван.