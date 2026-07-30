Родители были дома: в Красноярске двухлетний малыш разбился, выпав из окна пятиэтажки

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Страшная трагедия произошла в Красноярске: двухлетний мальчик разбился, выпав из окна хрущевки на улице Карбышева, 4. По версии краевого Следственного комитета, в этот момент отец ребенка спал, а мать находилась в другой комнате.

Все случилось еще 23 июля. Малыш, оставшись без присмотра взрослых, самостоятельно забрался на подоконник и выпал из окна пятого этажа. Ребенка доставили в больницу, однако спасти его не удалось. Известно, что семья не состоит на профилактическом учете.

Следователи завели уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Максимальное наказание — до двух лет лишения свободы.

Сейчас выясняются все обстоятельства гибели мальчика.

Родителям напоминают: не оставляйте детей без присмотра в помещениях с открытыми окнами, используйте специальные ограничители.

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