Жительница Красноярска убила своего сожителя и получила восемь лет колонии. Скриншот: видео краевой прокуратуры

В Красноярске вынесли приговор 23-летней девушке, которая убила своего 54-летнего сожителя. Трагедия развернулась в апреле 2026 года в общежитии на улице Дорожной. Пара крепко повздорила и тогда горожанка схватила кухонный нож и ударила им мужчину. Он скончался от потери крови еще до приезда скорой.

В суде обвиняемая заявила, что действовала в целях самообороны. Мол, мужчина напал на нее первым, толкал, угрожал. Здесь стоит отметить, что ранее девушка уже была судима за аналогичное преступление. Суд не поверил ее доводам.

- Соседи описали погибшего как спокойного человека, не склонного к агрессии. Синяки на теле подсудимой, на которые она ссылалась, появились за несколько дней до трагедии. И главное – женщина за помощью не обращалась, о каких-либо угрозах никто не знал, - рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

В итоге жительницу Красноярска приговорила к восьми годам колонии общего режима. Также ей предстоит выплатить матери погибшего компенсацию морального вреда.

Приговор не вступил в силу, и у осужденной есть право на его обжалование.