В Красноярске больницу №20 затопило из-за ливня и прорыва трубы

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С утра 30 июля в Красноярской межрайонной клинической больнице № 20 устраняют последствия ливня и прорыва трубы холодного водоснабжения: затопление затронуло сразу несколько отделений и подземные переходы учреждения. В краевом Министерстве здравоохранения сообщили, что аппаратура не пострадала, пациентов продолжают принимать.

Вода хлынула в хирургическое отделение №№ 1, 2 и 3, рентген-кабинет детского хирургического корпуса и другие помещения. При этом больница работает в штатном режиме (прием пациентов продолжается в других кабинетах).

Сотрудники технической службы оперативно приступили к устранению последствий. Движение автомобилей перекрыли от кардиологического корпуса в сторону административного здания. Администрация учереждения держит ситуацию на контроле.

На Красноярск всего за одну ночь обрушилась треть от месячной нормы осадков: затопленными оказались улицы, трамвайные пути, дороги. К утру коммунальные службы города вывезли почти 550 кубометров – примерно столько помещается в 25-метровый бассейн.

После сильных дождей произошел подъем уровня воды в реке Оя в селе Ермаковское. В результате затопило 11 участков и шесть жилых домов.

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